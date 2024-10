Xenoblade Chronicles X : comparaison Switch vs Wii U alors que se confirme la reprise de la version occidentale du jeu

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Graphics Comparison - Switch vs Wii U Retrouvez la vidéo sur YouTube

D’après la vidéo de Nintendo World Report ci-dessus, cette édition définitive affiche des modèles de personnages plus détaillés, une lumière retravaillée et une finition globale qui donne une toute nouvelle allure à cet univers. Pour les fans qui attendaient cette réédition, l’upgrade visuel est une raison de plus pour replonger dans le monde vaste et mystérieux de Mira.Au-delà des graphismes, opter pour la version occidentale soulève quelques questions, même si entre nous ces sujets sont absolument mineurs et ne changent en rien l'histoire du jeu. Rappelons en effet que la version occidentale avait modifié certains éléments mineurs, au niveau de la personnalisation de son personnage et du choix de costumes par rapport à la version japonaise.Parmi ces changements, on trouvait notamment la suppression d’un réglage de taille de poitrine pour l’avatar féminin, ainsi que des ajustements de costume pour le personnage de Lin, jugés nécessaires pour le public international. La version Switch restera dans cette lignée : la Definitive Edition aura donc les mêmes éléments censurés — c'est un bien grand mot, par rapport à la version originale.Bien que certaines voix parmi les fans regrettent cette approche, ces ajustements n’impactent pas le gameplay ni le cœur de l’histoire. Monolith Soft, le studio derrière la série, a toujours mis en avant un monde immersif, sombre et plein de défis, et cette édition définitive ne fait pas exception.D’ailleurs, Nintendo a également indiqué dans sa communication d'hier que de nouveaux éléments narratifs viendront enrichir l'histoire du jeu. Ces ajouts pourraient offrir une conclusion plus aboutie à cette aventure hors-normes, ce qui ne manquera pas de captiver les joueurs de longue date comme les nouveaux venus, les premiers parce que 10 ans après ils seront ravis de retrouver un jeu exceptionnel, les seconds parce qu'enfin, après 10 ans, ils vont avoir une chance de jouer à un des meilleurs RPG de la Wii U.24 heures après cette annonce, que pensez-vous de ce portage ? Après avoir vu la vidéo ci-dessus, êtes-vous satisfait des changements graphiques et de la promesse d'ajouts narratifs, ou ces ajustements dans les options de personnalisation vous laissent-ils tout simplement... perplexes ? Dites-nous tout en commentaire, ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo World Report et NintendoLife