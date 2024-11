Les sorties Nintendo Switch de novembre 2024 : Notre guide des jeux à ne pas manquer

La sélection PN des jeux à surveiller !

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de novembre 2024.Il fallait bien une nouvelle aventure du plombier pour terminer l'année 2024 en beauté ! Voici Mario & Luigi : L'épopée fraternelle Il était une fois au Royaume Champignon ... Perdu ! Cette fois-ci, Mario et son frère Luigi atterrissent sur le continent de Connexia. Cependant, le continent s'est fracturé en plusieurs iles à la dérive et les habitants se trouvent isolés. A bord du Navisthme, moitié ile moitié bateau, les 2 plombiers feront le nécessaire afin de rétablir le continent d'origine. Mais Voltfas, la brigade disjoncteur ou Bowser ont d'autre projets, ce qui compliquera l'aventure de Mario et Luigi.Nouvel épisode de la saga Mario & Luigi, cet opus reprend les bases du gameplay avec le gestion des 2 frères en même temps, les affrontements au tour par tour et les énigmes. Toutes fois, Luigi connait une plus grande importance dans cet opus et l'exploration des iles se veut novatrice pour cette saga. L'aventure est truffée de clin d'œil aux différents épisodes sans pour autant être indispensable à la compréhension de celle-ci. Des options pour faciliter l'aventure sont également présentes comme la possibilité de fuir les combats s'ils sont trop ardus.Il est temps de retrousser vos salopettes pour sauver le continent de Connexia avec la sortie de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, en exclusivité sur Switch dès le 7 novembre !Après avoir franchi les portes de Poudlard avec Hogwarts Legacy, vous pourrez démontrer aux aptitudes au Quidditch avec la sortie de Harry Potter : Quidditch Champions Alors que vous continuez vos études de sorcellerie, vous êtes conviés à participer à la Coupe du Monde de Quidditch. Que vous soyez attrapeur, poursuiveur, gardien ou batteur, votre mission est de remporter les différents matchs. Au fur et à mesure de vos victoires, vous grimperez les échelons et pourrez affronter les différentes équipes au sein de stades comme celui de Poudlard, de Beauxbâtons ou celui de Durmstrang.Vous aviez regretter l'absence du Quidditch dans Hogwarts Legacy, il est enfin temps d'enfourcher votre balai avec Harry Potter : Quidditch Champions. En plus du mode carrière vous permettant en solo ou avec des amis en coop en ligne de soulever la coupe, vous aurez la possibilité d'affronter d'autre joueurs en ligne afin de développer vos aptitudes. A chaque match, vous obtiendrez des points de compétences vous permettant de définir votre style. En plus de pouvoir incarner des personnages de la saga de JK Rowling, vous aurez la possibilité de personnaliser votre champion.Serez vous le grand gagnant de ce tournoi de Quidditch ? Harry Potter : Quidditch Champions pour le 8 novembre pour Switch et est déjà disponible sur les autres consoles. Une version Deluxe est également prévue et comportera des pièces en jeu ainsi que des cosmétiques aux couleurs des maisons de Poudlard. Annoncé lors du Nintendo Direct de juin , Dragon Quest fait son grand retour avec la réédition du 3éme opus intitulé : Dragon Quest III HD-2D Remake.Après que son père ait tenté de vaincre l'Archidémon Baramos sans succès, Elric, pour son 16éme anniversaire, est convoqué par le roi. Sa mission : Reprendre la mission de son père et restaurer la paix dans le royaume. Le héros ou l'héroïne n'a pas d'autre choix que de partir à l'aventure afin de venger son père. Vous ne serez pas seul dans cette mission et différents alliés pourront vous aider dans cette quête.Square Enix rempile pour un remake de sa série phare en lui apportant un style HD-2D si cher à l'éditeur. En plus de cette aventure, Dragon Quest III HD-2D Remake vous propose un monde gigantesque à explorer, des monstres a affronter, des combats stratégiques au tour-par-tour ainsi que la réinterprétation de la bande son par un orchestre. Une nouvelle vocation pour vos alliés est également de l'aventure : Monstrologie.Bienvenue dans le monde de Dragon Quest III HD-2D Remake ! Le titre est disponible à partir du 14 novembre sur PS5, XBOX Series et Nintendo Switch. Une édition collector est également de la partie et comprend une boite de rangement, des plaques en acrylique, des fonds d'écran numérique et des objets en jeu.Après Batman, Marvel ou encore Pirates des Caraïbes, Lego transpose le monde de Horizon en briquettes Dans un futur lointain, le monde s'est vu recouvrir de végétation et rempli de machine aux allures préhistoriques et modernes. La chasseuse Aloy se destine alors à sauver la Terre d'une terrible entité numérique démonique et d'un groupe d'adorateurs du Soleil. Accompagnée d'alliés, Aloy pourra explorer les environnements de ce monde, le tout en style LEGO.Sortis sur Playstation 4 et 5, Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West sont des icones de Sony. En adaptant ce monde en Lego, Aloy fait son entrée sur la console de Nintendo pour la première fois. Qui dit jeu LEGO, dit monde repensé autour des briques, construction et énigmes. En solo ou avec un ami, vous pourrez découvrir le monde d'Horizon, défaire les machine, incarner Aloy et ses amis comme Varl, customiser votre camp voire même débloquer des tenues.Aloy vous attend dès le 14 novembre sur toutes les consoles avec Lego Horizon Adventures ! Récompensé aux Game Awards dans la catégorie jeu indépendant , Stray sort ses griffes pour la SwitchVous incarnez un chat au pelage orange dans une ville oubliée. Perdu et seul, vous ferez la rencontre de droïdes comme de créatures dangereuses. Avec le drone volant B-12, vous parcourrez la ville, y percerez ses mystères et tenterez de vous y échapper.Véritable phénomène lors de sa sortie, Stray fait son entrée sur Switch toujours édité par Annapurna Interactive. Dans ce titre original, vous découvrirez un monde sous les yeux d'un chat dans une ville oscillant entre modernité et bas-fonds miteux. Ceux sont vos aptitudes de félins qui vous permettront d'avancer et de combattre pour votre survie. En bonus, vous pourrez également agacer les habitants !Ronronner avec votre Switch dès le 19 novembre avec la sortie de Stray ! Une édition physique est également prévue et comportera 6 cartes illustrées.Le mois de novembre comporte également d'autres surprises pour votre Switch, et il y en a pour tous les gouts !Envie de pousser la chansonnette, retrouver la nouvelle itération de(5 novembre) ; votre passion c'est la cuisine et la magie, tentez(7 novembre) ; vous souhaitez chiller, adoptez(19 novembre) ; vous appréciez plus les grandes aventures, choisissez(15 novembre) ; les RPG au design originaux vous branchent, laissez vous porter par(1 novembre) ; à moins que vous soyez un fin tacticien, pour cela mettez à l'épreuve vos neurones avec(7 novembre) !Novembre signe également le retour de la sage Metal Slug avec une version plus tactique avec(5 novembre). Les plateformes ne sont pas en restent avec la sortie du survival(7 novembre), de l'explosif(12 novembre), ou encore de titre au style arcade(14 novembre).Si vous chérissez les sorties physiques, sachez que la simulation de chèvre(21 novembre), l'hypnotisant casse tête(21 novembre), le plateformer aux allures asiatiques(29 novembre), et le RPG survolté(29 novembre) pourront rapidement rejoindre votre collection.