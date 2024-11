Wii Sports rejoint Nintendo Music et enrichit un peu notre bibliothèque de Nintendo Tunes !

Galerie images



Nintendo Music continue de s’enrichir avec des ajouts réguliers à sa sympathique collection de bandes-son. Dernière nouveauté en date : la musique emblématique de Wii Sports. Ce nouvel "album" est maintenant accessible à tous les utilisateurs du service.L’arrivée de la bande-son de Wii Sports offre à Nintendo Music un véritable classique de la Wii. Ces morceaux ont rythmé d’innombrables parties de bowling, de tennis et de golf dans les années 2000, à la grande époque de la Wii. Et grâce à la magie du numérique, ces morceaux sont désormais disponibles à l'écoute.Lancée récemment, Nintendo Music propose, rappelons-le, un vaste catalogue de musiques issues des jeux les plus emblématiques de Nintendo . Le catalogue s'est rapidement étoffé depuis le lancement du service, et l’application a de très certainement de quoi ravir vos oreilles.Exclusivement disponible pour les membres Nintendo Switch Online, cette fonctionnalité ne nécessite rien d'autre qu'un abonnement actif au service NSO. C'est sans doute la raison pour laquelle elle a déjà été téléchargée plus d'un million de fois Source : Nintendo