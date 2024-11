Et si Metroid Prime 2: Echoes nous avait proposé un mode multijoueur avec des Pirates de l’Espace ?

Metroid Prime 2 - 20th Anniversary Interview With 2 Engineers! (Jack Mathews & Zoid Kirsch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un multijoueur original pourtant abandonné

Le mode multijoueur aurait permis de jouer Samus ou un Pirate de l’Espace. Ce dernier avait des compétences fondamentalement différentes, comme la possibilité de s’accrocher aux murs. Nous avions même prototypé cette mécanique.

Une curiosité dans l’histoire de Metroid

La saga Metroid Prime a marqué l’histoire du jeu vidéo par ses aventures immersives et sa jouabilité révolutionnaire. Mais saviez-vous que dans un prototype de Metroid Prime 2: Echoes, les concepteurs avaient imaginé la possibilité d'incarner un... Pirate de l’Espace ? Cette information surprenante a été dévoilée par les développeurs Zoid Kirsch et Jack Mathews dans le tout dernier KIWI TALKZ Podcast, offrant un aperçu inédit des coulisses de la création du jeu culte sur GameCube.Lors de l’interview, Jack Mathews, ancien développeur de Retro Studios, a expliqué que le mode multijoueur de Metroid Prime 2: Echoes avait initialement pour ambition d’introduire des mécaniques de jeu différentes selon le personnage incarné. En plus de Samus, les joueurs auraient pu incarner un Pirate de l’Espace avec des capacités uniques.Jack Mathews explique :Malheureusement, cette idée n’a pas dépassé le stade du prototype. Le mode multijoueur final se limitait à des affrontements classiques entre plusieurs avatars du personnage principal du jeu. On ignore ce qui a conduit les équipes à renoncer à ce qui aurait pu être une approche vraiment intéressante dans le cadre du multi du titre et près de 20 ans après sa sortie, cela reste une anecdote particulièrement croustillante sur le développement du jeu.Ce genre d’expérimentation rappelle les multiples façons dont Nintendo et Retro Studios ont cherché à enrichir l’univers de Metroid. Bien que la saga ait rarement misé sur le multijoueur, Metroid Prime 2: Echoes reste l’unique épisode GameCube à proposer un mode local à plusieurs. L’idée des Pirates jouables, avec leur gameplay unique, aurait certainement ajouté une dimension captivante à l’expérience.Pour les curieux, l’épisode complet du podcast KIWI TALKZ est disponible en ligne et notamment via le lecteur plus haut dans cette news, avec la discussion sur ce mode multijoueur à écouter à partir de la 48e minute.Et vous, que pensez-vous de cette fonctionnalité abandonnée ? Auriez-vous aimé incarner un Pirate de l’Espace dans Metroid Prime 2: Echoes ? Partagez vos impressions en commentaire ci-dessous, ou rejoignez-nous sur Discord pour en discuter avec la communauté... ou relancez Metroid Prime: Remastered en Solo, le jeu est dispo sur Switch et dans notre test, on le présentait comme un jeu indispensable dans toute logithèque digne de ce nom !Source : KIWI TALKZ Podcast