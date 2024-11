Notre test de la manette Afterglow Wave Wireless Controller de PDP

Notre avis sur l'Afterglow en moins de 10 lignes !

Ce qu'on a aimé dans cette manette

Un design super sympa, original et peu gourmand en énergie Une personnalisation facile des LEDs et des boutons programmables La prise en main agréable de la manette

Ce qu'on n'a pas trop aimé

Le clic clic des boutons assez agaçant à la longue L'absence de détection de mouvements et de NFC inhérente aux produits non-officiels Le prix un peu élevé pour un accessoire-tiers, aussi qualitatif soit-il.

Entrer dans la lumière

Et la prise en main dans tout ça ?

Et tu cliquotes, cliquotes, cliquotes !

Et le juste prix de cet article est de...

Notre recommandation

Modèle testé : modèle blanc, existe aussi en noir

Galerie images







On vous détaille les avantages et les inconvénients résumés ci-dessus dans les lignes qui suivent !L'Afterglow Wave Wireless Controller est une manette sans fil dont la batterie permet de jouer près de 40 heures (dans notre expérience on a plutôt compter 35 heures), après 5 heures de charge. C'est d'ailleurs via une connectique USB-C qu'on recharge cette manette, avec un câble USB de 1 mètre fourni, que l'on pourra brancher sur la station d'accueil de la Switch. La batterie rechargeable interne est de 2100 mAh.Sa particularité réside dans les ondes lumineuses qui décorent la console et qui sont, avouons-le, du plus bel effet. S'agissant de LED, la consommation électrique est donc tout-à-fait raisonnable et n'impacte donc pas le temps total de jeu d'une charge, aussi esthétique soit cette fonction !La manette compte pas moins de 8 zones lumineuses, qui peuvent s'animer avec 4 effets de lumière différents. Revenons sur ces 4 effets lumineux :- La Vague : effet par défaut, les LEDs émettent un arc-en-ciel de lumières RGB en mouvement permanent.- La Respiration : les LEDs s’estompent lentement sur une couleur définie, comme c'est apaisant.- Effet Statique : les LEDs restent fixes et réglées sur la couleur choisie.- Bâton : les LEDs changent de couleur au gré des mouvements des sticks analogiques.Pour changer d'effet lumineux, il suffit de maintenir enfoncé le bouton "Fonction" qui se trouve entre la croix directionnelle et le stick droit, il est de forme triangulaire. On change alors d'effet en appuyant sur L ou R pour passer d'un mode à l'autre. Pour valider son choix, on relâche "Fonction" et le tour est joué.Pour changer de couleur dans les modes qui permettent de choisir sa couleur, on maintient le bouton "Fonction" et on appuie sur les touches gauche ou droite de la croix directionnelle. Pour valider son choix, là encore, on relâche "Fonction". Facile ! A noter : il est possible de jouer avec des LEDs blanches en appuyant sur le stick droit, le bouton "Fonction" pressé.Enfin, on peut aussi régler l'intensité de la lumière émise par les LEDS : toujours le bouton "Fonction" enfoncé, on appuie sur ZR pour augmenter ou ZL pour réduire la luminosité. On peut même éteindre complètement les LEDs en appuyant sur ZL jusqu'à ce que les LEDs soient à 0% d'intensité.La prise en main est très agréable : le poids est bien réparti sur l'ensemble de la manette, et une texture évite à la manette de glisser des mains. Le fait que ce soit une manette sans fil est aussi un super avantage, la portée est d'environ 9-10 mètres, ce qui permet de jouer à une distance respectable de la console sans aucun problème.On retrouve les boutons que l'on connait bien des manettes de la Switch, avec en outre deux boutons programmables supplémentaires situés sous la manette. Pour les programmer, on appuie sur "Fonction" et on appuie une fois sur le bouton à mapper : cela fait clignoter la LED du bouton "Fonction", on peut alors réaliser notre combinaison, puis appuyer une dernière fois sur le bouton arrière à mapper pour finaliser la programmation. Si la manipulation est réussie, alors la LED clignotera 3 fois.On ne sait pas trop quoi penser de ces boutons programmables, si ce n'est qu'on a eu un peu tendance à appuyer dessus par inadvertance. Dans notre expérience, on a donc préféré désactiver ces boutons programmables, mais nul doute que les fans de jeux de baston adoreront programmer leurs combos préférés. Pour ce faire, il suffit de maintenir le bouton "Fonction", d'appuyer deux fois sur le bouton arrière que l'on veut désactiver. Cela permet aussi de supprimer une config qui ne nous conviendrait plus.Autant la prise en main est agréable qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que les boutons font un bruit de plastique qui dénote complètement des produits officiels et notamment de la manette classique pro, beaucoup plus silencieuse. Nous, on finissait par ne plus entendre que cela, et même à chercher à appuyer moins fort sur les boutons pour faire un peu moins de bruit.Ce n'est pas le seul petit inconvénient de cette manette : les produits non-officiels, même ceux sous licence, ne disposent ni de la lecture NFC, ni de la détection de mouvements. Cela pourra poser problème sur certains jeux qui nécessitent cette fonction de manière intensive.Reste à comparer le prix de vente de la manette Afterglow Wave Wireless Controller avec la star de la Switch, sa manette classique pro : proposée à 64,99€, il n'est pas impossible de la trouver entre 55 et 60€.Ce n'est pas si éloigné du prix de la manette classique pro de Nintendo que l'on trouvera aussi dans cette même fourchette de prix, mais à ce prix si on perd les jolies LEDs lumineuses, on gagne la détection de mouvements et la lecture des puces NFC des amiibo notamment. Deux fonctions qui nous semblent quand même plutôt importantes et qui vont donc reléguer l'Afterglow au rang de manette secondaires, ce qui n'est dans le fond pas si mal !Notre avis est donc plutôt positif, en faveur de ce nouveau produit : sa prise en main est agréable, et les LEDs apportent une touche d'originalité qu'on peut personnaliser de la manière que l'on veut. Si on arrive à passer outre les clics clics des boutons, on profite d'une superbe manette programmable qui nous permet de profiter de nos jeux Switch avec classe et élégance.C'est oui... comme seconde manette après la Classique Pro de NintendoCe test a été réalisé avec du matériel mis à disposition par le fabricant.