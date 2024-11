Dua Lipa et Pokémon Co. s’associent pour une vidéo promotionnelle de Pokémon Sleep

Dua Lipa × Pokémon Sleep | Discover your sleep style! Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Pokémon Company a vu les choses en grand pour sa dernière vidéo promotionnelle de Pokémon Sleep . Elle a en effet obtenu l’accord de Dua Lipa, célèbre chanteuse britannique, pour diffuser son titre « Illusion » (on aime les jeux de mots chez PN) de son dernier album, Radical Optimism, dans une publicité du jeu mobile.Tout comme les Pokémon, les humains ont des styles de sommeil uniques. Avez-vous par exemple un sommeil énergique, comme Evoli ? Ou plutôt un sommeil espiègle comme celui d’Ectoplasma ? Pour le savoir, téléchargez l’application Pokémon Sleep.Pour rappel, Pokémon Sleep est une application mobile qui a pour but de transformer le sommeil en une activité ludique et productive en interagissant avec des Pokémon en fonction de la qualité et de la durée du sommeil. L'application utilise également les données de sommeil de l'utilisateur pour influencer l'apparition de Pokémon et leur comportement.Enfin, « fun fact », mais ce n’est pas la première fois que The Pokémon Company collabore avec un artiste britannique pour un de ses titres. Souvenez-vous, fin 2022, Pokémon Co. surprenez tout le monde avec le single Celestial de Ed Sheeran dans Pokémon Ecarlate et Violet. Deux ans après, TPC réitère avec une autre superstar de la pop.Source : Go Nintendo