[PSCAST] Résultats financiers, Infos sur la nouvelle console et Montagnes Russes au programme

[PNCAST #178] Résultats semestriels, Nintendo Music, Super Nintendo World, on décrypte toute l'actu

Comment écouter le PNCAST ?

Votre avis compte (surtout s'il est bon :-p)

Après un gros mois d'attente, il est là, il est beau, il est chaud, votre PNCAST nouveau est arrivé ! Et pour cette édition du mois de novembre, Xavier, Axfili et Boris vous proposent un programme comme on les aime : plein de chiffres, plein d'infos !Avec un large focus consacré aux nombreuses infos extraites de la documentation officielle publiée dans la foulée de la publication des résultats semestriels de Nintendo au 30 septembre 2024 , on voit pas mal d'indices concernant la Nintendo Switch 2, avec la promesse, officielle, d'une rétro-compatibilité dont l'annonce est clairement destinée à séduire les investisseurs Avec une action au plus haut, on pourrait craindre une hémorragie en cette période d'incertitude. Or, les investisseurs détestent ce sentiment, et vendent les actions auxquelles ils ne croient plus autant qu'avant. Il faut donc préserver cette confiance, et c'était l'ambition du dirigeant de Nintendo, Shuntaro Furukawa.On a vraiment passé un bon moment à en parler tous ensemble, et on espère que vous écouterez ce podcast avec autant de plaisir que nous en avons pris à l'enregistrer, avec Xavier, Axfili et Boris.Dans la seconde partie du PNCAST, on parle du Super Nintendo World Direct avec la visite guidée de Shigeru Miyamoto : c'est l'occasion d'écouter Boris nous parler de sa troisième passion après sa famille et les jeux vidéo... Les parcs d'attractions ! Les promesses et les craintes quant à la capacité d'accueil du train de la mine de DKC, Mine Cart Madness, sont largement discutées dans ce PNCAST.Enfin, on parle de jeux, enfin... on parle d'un jeu : on a choisi de revenir sur Super Mario Party Jamboree, un jeu auquel nous avons joué tous les trois et qui est une excellente surprise. Une bonne valeur sûre pour Noël. On vous donne notre avis dans le PNCAST mais vous pouvez lire notre test du jeu ici Le podcast est maintenant disponible au format vidéo, à retrouver sur notre chaîne YouTube :Merci encore à nos participants, à Xavier pour pour la préparation du conducteur de l'émission, à Axfili pour la réalisation, sans oublier à la conception graphique: Ceskal, et au générique notre ami Paul de Passion Japan.Bonne écoute ou bon visionnage à tous, vous pouvez venir argumenter et régir avec nous sur notre Discord officiel pour prolonger le débat enflammé. Si le contenu vous à plu, donner cinq belles étoiles synonyme d'invincibilité sur votre plateforme d'écoute de podcast préférer. Et si vous regarder nos belles trombines sur Youtube, vous abonner à la chaine, laisser un like et un petit commentaire pour le soutien, et partager un maximum sur vos réseaux pour faire connaitre l'émission.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Music - Sur Spotify (pour cet épisode, cliquez ici - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là - Besoin de l'URL du flux XML pour votre application : cliquez ici Si vous souhaitez que nous ajoutions le PNCAST à une plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous en faire part ! On vous rappelle qu'un format 100% vidéo est aussi disponible, vous le retrouverez plus haut dans cette page !Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci de nous laisser un avis sur le PNCAST : vos étoiles brillent dans nos yeux et on vous remercie ! Après 140 avis sur Apple Podcasts, notre note moyenne reste à 4.9, un grand merci à tous pour votre soutien ! On prépare d'autres changements qui on l'espère vous plairont : on se donne donc rendez-vous déjà pour un prochain PNCAST très bientôt !Les opinions exprimées dans le PNCAST sont celles de leurs auteurs et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Puissance Nintendo.Vous pouvez retrouver le précédent PNCAST ici