Grand Theft Auto Trilogy se met à jour pour son anniversaire

GTA : The Trilogy – The Definitive Edition regroupant pour rappel Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas fut l'objet de nombreux mécontentements de la part des fans de la licence à sa sortie sur Nintendo Switch. Le portage n'était pas simple pour Rockstar de transposer des épisodes assez gourmands sur notre console préférée. Si une première mise à jour significative était sortie il y a deux ans corrigeant des effets visuels, de nombreux bugs restaient encore à corriger.Pour fêter ses 3 ans, Rockstar sort le gâteau d'anniversaire avec la mise à jour en version 1.112. Avec cette nouvelle mise à jour, l'éditeur promet de nombreuses corrections et améliorations sans les nommer mais surtout un "ajout du mode d'éclairage classique qui restaure l'apparence et la sensation du ciel dans les jeux originaux". Un parfum de nostalgie risque de résonner aux yeux des fans du jeu sur PC et PS2 ayant passé des centaines d'heures dans les années 2000 sur ces jeux mythiques !Alors aviez-vous fait l'acquisition de ce portage à l’époque ? Attendez-vous inlassablement l'annonce d'un portage de GTA 5 ou la sortie du très attendu GTA 6 dans les années à venir sur ... une console de Nintendo !