Croc : Quand un petit crocodile cache un dinosaure

En 1997, un jeu vidéo nommé Croc est paru sur la Playstation de Sony. Pourtant ce jeu aurait dû avoir une toute autre forme et sortir sur Nintendo 64 !

Si vous avez lu notre dossier en deux parties sur Star Fox , vous avez alors découvert l'incroyable aventure vécue par Dylan Cuthbert, Jez San et le studio Argonaut.





Hélas, le studio a connu des déboires et a fini par être progressivement fermé entre 2004 et 2007. Une part des salariés a alors rejoint le jeune studio Rocksteady qui créera plus tard la célèbre trilogie Arkham dans l'univers de Batman, et plus récemment, le controversé Suicide Squad : Kill the Justice League.

Mais vous savez quoi ? Le studio Argonaut est rené de ses cendres et va sortir en version remasterisée son jeu Croc à la fin du premier semestre 2025. Si on vous raconte tout cela, c'est que Croc cache un petit secret. Dans le dossier Star Fox, vous avez pu lire qu'un deal avait été réalisé entre Nintendo et Argonaut. Ce dernier apprenait la 3D à Nintendo, qui leur expliquait en retour les bases de la narration. Une seconde partie du deal était de co-réaliser 3 jeux : Star Fox, Stunt Race FX, Star Fox 2.





Croc est donc le premier jeu que le studio anglais a réalisé en interne, mais à la base, celui-ci a été présenté sous la forme d'un jeu... Yoshi !

Malheureusement, à l'époque, Nintendo peinait à alimenter le catalogue de sa Nintendo 64 et manquait de ressources pour multiplier les projets. Celui-ci fut donc rejeté par l'entreprise japonaise qui leur conseilla de relooker le jeu et de créer leur propre univers. Ce sera donc chose faite avec Croc. Le personnage de Yoshi sera remplacé par un crocodile tout aussi vert pour explorer son monde.





Cependant, la copie finale aura le reproche de fortement s'inspirer d'autres jeux, et de ne rien apporter de neuf. Ainsi, on retrouve le coup de fessier de Super Mario 64, la possibilité de s'accrocher aux rebords ou pousser des blocs comme dans Tomb Raider, ou encore de perdre des objets lorsqu'on est touchés comme dans Sonic. Toutefois, la presse de l'époque s'accordait à dire que le tout tenait quand même la route. Un épisode 2 fut réalisé mais ne se vendit qu'à 500 000 exemplaires environ alors que le premier avait atteint le score de 3 millions d'exemplaires sur la Playstation.

Si vous avez toujours voulu savoir ce qu'aurait pu donner un jeu Yoshi sur Nintendo 64, il vous suffit de (re)découvrir Croc en 2025. Ce dernier pourrait bien raviver la nostalgie chez de nombreux joueurs et peut-être aussi séduire de nouvelles générations en quête d’aventures rétro-modernisées.