Pokémon TCG Pocket : le jeu-phénomème au revenu de 120 millions de dollars en 3 semaines

Peut-on comparer ce succès à Pokémon GO ?

Et vous, avez-vous déjà succombé ?

Pokémon TCG Pocket est sorti sur smartphone le 30 octobre 2024, et il semble avoir très vite trouvé son public. En une semaine, le jeu a engrangé 35,8 millions de dollars de recettes, suivi par 48,5 millions lors de sa deuxième semaine, puis encore 37,2 millions pour la troisième.Cela représente pas moins de 6,4 millions de dollars par jour depuis son lancement, en moyenne. De quoi rassurer son éditeur, et garantir de bonnes relations avec DeNA, développeur de l'application.Le pic de dépenses a été atteint le 15 novembre. Le chiffre d'affaires a été, ce jour-là, de 8,2 millions de dollars, d’après AppMagic. 42 % des revenus sont réalisés au Japon (50,6 millions de dollars), suivent les États-Unis avec 28 % (33,6 millions de dollars).Difficile de ne pas penser à Pokémon GO, qui avait généré 58 millions de dollars en une semaine lors de son lancement en 2016. Les deux jeux reposent sur des modèles économiques différents, mais Pokémon TCG Pocket semble pourtant prêt à marcher sur les traces de son prédécesseur.Pour entretenir cet élan, les développeurs ont déjà prévu des nouveaux booster packs avant la fin de l’année, et une fonctionnalité d’échange de cartes est attendue pour début 2025. Ajoutons que le jeu est en lice pour le titre de Best Mobile Game aux Game Awards 2024.Avec des millions de joueurs à travers le monde, Pokémon TCG Pocket promet de devenir un incontournable pour les fans de la franchise. Si vous êtes déjà dans l’aventure, dites-nous tout : avez-vous dépensé quelques Pokédollars réels pour accélérer votre progression ou complétez-vous patiemment votre collection grâce aux boosters gratuits ?Partagez vos expériences et vos anecdotes en commentaire ci-dessous, ou rejoignez notre serveur Discord pour échanger avec la communauté !Source : PocketGamer.biz