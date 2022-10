La trilogie Grand Theft Auto se met à jour sur Switch

Title Update 1.04.5 for Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, is now available on PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, and PC: https://t.co/gX9PuUpBHg — Rockstar Support (@RockstarSupport) October 18, 2022

PlayN! GTA TRILOGY The Definitive Edition (Switch - 2021) 19/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rockstar Games semble s’être inspiré des notes de patch de stabilité de Nintendo dans la dernière mise à jour. Pour chaque plate-forme, il y a eu des "améliorations de stabilité" sur les trois titres Grand Theft Auto. Cela couvre la version Nintendo Switch, Xbox, PlayStation et PC du jeu.Comme vous vous en souvenez peut-être, la GTA Trilogie est arrivée sur Nintendo Switch à la fin de l’année dernière dans un état assez difficile. Depuis lors, il a reçu plusieurs mises à jour pour améliorer l’expérience globale dans les trois jeux.Ces mises à jour avaient pour but de corriger des problèmes de fréquence d’images, beaucoup de bugs et de problèmes, une faible résolution et des effets de popin et de clipping qui ont eu un impact direct sur le gameplay de base.L’équipe de développement derrière le jeu a rapidement publié quelques mises à jour, mais certains problèmes n’ont pas été immédiatement résolus.Vous lancerez-vous dans l’aventure sur Nintendo Switch après ces mises à jour ? Pour vous donner un aperçu jeter un œil à notre PlayN! en compagnie de Boris sur la Trilogie Grand Theft Auto.