Dragon Quest Treasures : 30 minutes de gameplay en vidéo

Dragon Quest Treasures, dont la sortie prévue pour le 9 décembre, nous fait profiter par le biais de la chaine Youtube VJump de 30 minutes de gameplay. Vous pouvez découvrir des images de combat et des visuels du jeu.De plus une multitude d’images sont sorties également sur les différents sites de 4gamer.net et GAMEWatch . Nous vous mettons un aperçu général de ces captures mais n’hésitez pas à consulter directement les liens mis à votre disposition.A lire aussi : les iles de Draconia dévoilent leur faune et leur flore Un jeu très attendu par la communauté des fans de Dragon Quest qui ont hâte de retrouver les aventures de Erik et sa sœur Mia.