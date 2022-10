De nouvelles infos sur Dragon Quest Treasures

Les trésors peuvent se cacher dans les endroits les plus inaccessibles, ils devront recruter une variété de monstres bien attentionnés et utiliser leurs capacités pour les aider dans leur chasse aux trésors. Ces créatures charmantes aideront les joueuses et les joueurs à courir à travers champs, à escalader des montagnes en un seul bond ou à planer au-dessus de gouffres béants. Ils leur apporteront même de l’aide lors de combats contre des chasseurs de trésors rivaux ! Récolter des trésors améliorera la valeur de leur chambre forte, leur permettant ainsi d’agrandir leur base et d’augmenter leur brigade de gentils monstres.

Faune et flore de Draconia 18/10/2022































Bienvenue à Draconia, nom de l'archipel de six iles que les joueurs vont découvrir dans Dragon Quest Treasures dès le 9 décembre prochain, en incarnant Erik et Mia, les deux héros principaux de ce nouveau titre exclusif à la Nintendo Switch.Draconia se compose donc de six iles : Cinderback Ridge, The Maneland, The Wingswept Moors, The Hinterquarters, The Paternoggin, et bien entendu une ile centrale sobrement intitulée The Central Hub Island. Ces iles constituèrent autrefois le corps de deux énormes dragons d'or, l'érosion a ensuite fait le reste et ce sont donc 5 iles (et le hub central) que nos héros vont arpenter pour en découvrir tous les trésors.Voici ce que Square Enix nous explique concernant le but du jeu :Chaque ile se composera d'une faune et d'une flore particulières. Les monstres que les joueurs y rencontreront seront parfois communs, parfois plus rares, comme les monstres métalliques. Voici une galerie d'images pour illustrer les environnements et les créatures que vous rencontrerez durant l'aventure :Les fans de Dragon Quest se sont tous déjà donnés rendez-vous le 9 décembre prochain, pour découvrir Dragon Quest Treasures sur Nintendo Switch.Source : communiqué de presse