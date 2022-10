Ursaking arrive dans Pokémon GO à l'occasion du prochain Community Day

Le mignon Teddiursa sera au cœur du prochain Community Day dans Pokémon GO. Niantic vient de lever le voile sur les premiers détails de l'évènement.La prochaine Journée Communauté aura lieu le samedi 12 novembre, de 14 à 17h, heure local et mettra donc en avant le Pokémon Teddiursa, issu de la 2e génération. Et l'évènement sera double puisqu'en plus de Teddiursa qui apparaîtra de façon plus nombreuse dans la nature, son évolution ultime Ursaking fera ses débuts dans Pokémon GO.Comme dans Légendes Pokémon : Arceus où est apparu le jeu pour la première fois, Ursaring (la première évolution de Teddiursa) pourra évoluer en Ursaking si la pleine lune est haute dans le ciel.Et le hasard est bien fait puisque la prochaine plein lune est justement dans la nuit du samedi 12 novembre au dimanche 13 novembre ! Vous aurez jusqu'au dimanche à 6h pour faire évoluer votre Pokémon.L'évènement sera complet avec un triple bonus de capture sur les Poussières d'Etoiles, des bonbons de capture de Pokémon multipliés par 2 sans oublier les fameux Modules Leurre qui resteront activés pendant les trois heures de l'évènement.Rendez-vous le samedi 12 novembre pour cette Journée Communauté !