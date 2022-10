Nintendo Switch Sports : deux correctifs annoncés cette semaine pour en finir avec le crash de la version 1.2.1

Nintendo Switch Sports - Sortie le 29 avril ! 17/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La semaine dernière, Nintendo a mis en ligne la version 1.2.1 de Nintendo Switch Sports. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues : entre jeudi et vendredi, Nintendo a dû supprimer le patch de son serveur , car de nombreux joueurs se sont plaints de plantages du jeu.Parlons d'abord de la cause du bug : les joueurs commençant une partie à deux, dans certaines conditions, ont corrompu la sauvegarde de leur partie. Cela a ensuite causé le crash du jeu ensuite, peu importe le nombre de joueurs sélectionnés.Pour résoudre ce problème, Nintendo va procéder à un correctif en deux parties : d'abord, la version 1.2.2 devait sortir incessamment sous peu (d'ici le 18 octobre) tandis que la version 1.2.3 suivra ensuite les 19 ou 20 octobre suivant sa région.A la sortie du patch 1.2.2, le jeu sortira du monde Urgence, et le jeu en ligne sera dès lors de nouveau disponible. A la sortie de la version 1.2.3, les joueurs pourront de nouveau utiliser la fonction de sauvegarde dans le Cloud.A lire aussi : notre test de Nintendo Switch Sports Les consommateurs impactés par le problème verront leur abonnement prolongé d'une semaine, et pour inciter les joueurs à jouer à nouveau en ligne, les points acquis en multijoueur seront doublés, du 18 octobre au 3 novembre prochain. Enfin, Nintendo proposera aussi une seconde chance de récupérer les items manqués à cause du bug, on en saura plus prochainement.Source : Nintendo Japon via Perfectly Nintendo