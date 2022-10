Pikmin Bloom : tout sur l'événement Halloween pour trouver les Pikmin Déco Citrouille

Pendant 3 semaines, les joueurs de Pikmin Bloom vont pouvoir compléter leur collection avec une nouvelle série de Pikmin déguisés en citrouilles à collectionner dans le jeu : grâce aux tâches, en plus de celles qui consistent à planter des fleurs ou marcher 20000 ou 100000 pas, les joueurs auront la possibilité d'ajouter de nouveaux Pikmin à leur collection.A l'instar d'opérations précédentes, le but consiste à accomplir des tâches pour récupérer une pousse dorée. 100 pas plus tard, leur éclosion permettra de découvrir un Pikmin déco Citrouille. Chaque semaine, quelques couleurs de Pikmin seront disponibles dans les pousses dorées :- Semaine du 17 au 23 octobre : Pikmin violet, blanc, roc et ailé- Semaine du 24 au 30 octobre : Pikmin rouge, bleu, jaune, violet, blanc, roc et ailé- Semaine du 31 octobre au 6 novembre : Pikmin rouge, bleu, jaune, violet, blanc, roc et ailéS'il peut sembler assez répétitif de faire pousser des Pikmin alors que ce sont toujours les mêmes couleurs que l'on fait germer, il faut savoir que l'événement Halloween se déroule en deux temps : faites germer un maximum de Pikmin déco Citrouille entre le 14 et le 23 octobre, et utilisez-les ensuite dans la seconde partie de l'événement à partir du 24 octobre (jusqu'au 31). Lors de cette phase, vous verrez apparaître des champignons spéciaux, des Champignons Halloween, qui se caractériseront par des couleurs sinistres et une résistance forte aux Pikmin classiques.Pendant la seconde phase, vous pourrez donc d'une part vaincre ces champignons spéciaux, mais aussi compléter votre collection de Pikmin Déco Halloween grâce aux tâches à découvrir en haut de votre écran de jeu.En jouant, vous récolterez des cartes postales : vous verrez peut-être que le motif qui les décor a changé pour l'occasion car en effet, pendant tout l'événement Halloween, un motif spécial Halloween illustrera vos cartes postales. Il existe trois versions de ce motif : pensez à compléter vos collections de cartes postales pour obtenir tous les motifs disponibles grâce à des échanges avec vos amis dans le jeu.On termine avec l'ajout de nouvelles tenues Mii : quatre costumes d'Halloween pour Mii sont disponibles dans la boutique pour vous permettre de déguiser votre avatar dans le jeu en cette période si spéciale !Il nous semblait utile de faire le point sur ce jeu, car dans notre expérience on devenait frustré de voir que les Pikmin Déco obtenus étaient uniquement des couleurs Violet, Blanc, Roc ou Ailé, jamais d'autres couleurs alors qu'on enchainait les tâches... Mais tout s'explique, finalement !N'hésitez pas à ajouter le code ami de votre dévoué pour s'échanger des cartes postales : 0004-1473-4566 ! Et si cet article vous donne envie de vous lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à saisir le code de partage suivant : DMSLUEOZO, vous recevrez des récompenses spéciales de la part de Niantic si vous saisissez ce code dans les 72 heures suivant l'activation du jeu sur votre smartphone.Source : site officiel Pikmin Bloom et communiqué de presse