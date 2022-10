La voix originale de Bayonetta se fait entendre...

Je ne demandais pas la Lune, je ne demandais pas grand chose. Je voulais juste un salaire décent pour me permettre de vivre. Ce qu'ils ont fait est certes légal, mais c'est immoral.

Elle n'a pas le droit de dire qu'elle est la voix de Bayonetta — j'ai créé cette voix. Elle n'a pas le droit de signer de produits en tant que Baynetta.

Petite situation inattendue pour Nintendo et PlatinumGames à une dizaine de jours de la sortie de Bayonetta 3 sur Nintendo Switch : l'actrice qui avait doublé la sorcière dans les deux premiers jeux, Hellena Taylor, s'est indignée sur les réseaux sociaux de la proposition qui lui fut faite pour doubler la sorcière à nouveau. Son refus a conduit le studio à chercher une nouvelle fois en la personne de Jennifer Hale.Dans le cadre de quelques vidéos parues sur Twitter, Hellena Taylor a expliqué que pour ses années de cours, d'auditions et d'expérience, une proposition de forfait à 4000 dollars était tout simplement indécente :Elle n'en veut pas à la nouvelle actrice qui joue "son" personnage, même si elle lui "interdit" de se l'approprier :Le torchon a semble-t-il bien brûlé entre PlatinumGames et l'actrice, tandis que son successeur, Jennifer Hale, est contrainte au silence en raison des accords de confidentialité qui la lient au studio qui l'a employée pour incarner la sorcière dans ce troisième épisode.L'actrice originale demande aux fans de ne pas acheter le jeu et de plutôt donner leur argent à une offre de charité. Vue l'attente autour du jeu, on ignore si une telle demande suscitera la moindre hésitation chez les fans, qui auraient sans doute préféré qu'on consacre quelques lignes à d'autres aspects du jeu...Alors que Bayonetta 3 arrive sur Switch le 28 octobre prochain, voilà bien le genre de publicité dont Nintendo se passerait autour du jeu dont il a l'exclusivité. D'ailleurs, on vous renvoie vers cette news ou celle-ci pour en savoir plus sur ce qui nous attend dans ce nouvel épisode.Source : Eurogamer.net