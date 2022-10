Bayonetta 3 se dévoile dans deux nouvelles vidéos, des publicités et des visuels

Bayonetta 3 - L'heure des sorcières (Nintendo Switch) 13/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bayonetta se balade dans de multiples endroits dans un tout nouveau jeu d'action à l'ambiance survoltée. Arborant une nouvelle tenue et une coupe de cheveux qui lui sont familières, la sorcière de l'Umbra doit affronter un mal mystérieux en utilisant ses armes et sa capacité de ralentissement du temps. Cette fois, ce sont des armes biologiques créées par l'homme, les Homunculi, qui se retrouvent dans le collimateur de Bayonetta.



Exploitez le côté pervers de Bayonetta avec Demon Masquerade, une nouvelle capacité qui canalise le démon lié à son arme, offrant ainsi des options d'action incroyables, sans parler des combos à couper le souffle. Elle peut également invoquer ses chouchous démoniaques comme Gomorrah, Malphas et Phantasmaraneae pendant le combat, libérant leurs pouvoirs démoniaques dans le feu de l'action et dans de nouvelles batailles plus grandes que nature où vous contrôlez directement l'action.



Combattez dans les rues de Tokyo, dans les montagnes de Chine et dans bien d'autres endroits ! En chemin, vous rencontrerez une troupe virtuelle de Bayonettas, toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Vous pourrez également incarner Viola, une sorcière en formation qui se bat avec une épée et un compagnon capricieux, le démon Cheshire. Découvrez le sort qui attend Bayonetta et si cette alliance magique peut vraiment sauver la réalité !

ベヨネッタ3 紹介映像 13/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bayonetta 3 - Footage (October 13th) 13/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ベヨネッタ3 TVCM 不思議な関係篇 13/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ベヨネッタ3 TVCM 崩壊と繁栄篇 13/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 13/10/2022



















































C'est l'heure des sorcières ! C'est en tout cas le titre de la bande-annonce de Bayonetta 3 que Nintendo a mis en ligne sur sa chaine YouTube, doublée en anglais (les voix japonaises seront disponibles dans la version commerciale du jeu) et sous-titrée ici en français :Si vous avez pris le temps de découvrir les 4 minutes de cette vidéo, vous avez pu découvrir quelques éléments de l'histoire du jeu, mais aussi et surtout faire le plein de séquences de gameplay. A la toute fin de la vidéo, c'est un peu Bayonetta X Metroid que l'on découvrira même, avec une séquence de plateforme en 2D où la sorcière infiltre un laboratoire secret.Cette bande-annonce est aussi l'occasion de découvrir la nouvelle voix de la sorcière, Jennifer Hale, qui remplace Hellena Taylor et qui incarne parfaitement la sorcière !Voici ce que Nintendo nous explique concernant Bayonetta 3 :On poursuit avec une seconde vidéo qui dure deux minutes de plus et qui permet, toutefois en japonais dans le texte, de découvrir d'autres séquences de gameplay du jeu :Perfectly Nintendo a compilé quelques clips :Vous ne pensiez pas qu'on en avait déjà fini ? Voici deux publicités japonaises :Et cette fois on va conclure, avec une nouvelle galerie d'images du jeu :Source : Perfectly Nintendo