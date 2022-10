MDF distribuera les éditions physiques de Cuphead en France

« Nous sommes honorés de la confiance accordée par iam8bit et Skybound Games pour soutenir la sortie des versions physiques de Cuphead en France » déclare Julien Renzaho, VP Sales et Business Development chez Microids. « Nous sommes admiratifs de l’impact qu’ils ont eu sur la scène vidéo ludique. Distribuer un jeu à succès comme Cuphead marque une nouvelle étape dans le développement de Microids Distribution France, qui continue sa croissance fulgurante depuis sa création en 2020 »

Cuphead | Trailer d'annonce | Skybound Games & Microids Distribution France 10/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Microids Distribution France (MDF) a le plaisir d’annoncer un accord de distribution avec iam8bit et Skybound Games concernant la sortie des versions physiques de Cuphead en France, dont la sortie est prévue pour le 6 décembre prochain.Le jeu acclamé par la critique du Studio MDHR sera disponible en version physique sur PlayStation 4, Nintendo Switch et consoles Xbox One. Les différents liens de précommande seront disponibles dans les prochains jours depuis la page du jeu sur le site de Microids.L’édition physique standard de Cuphead comprendra le DLC The Delicious Last Course, six cartes à collectionner Cuphead Funnies, une carte de membre du club Cuphead et un visuel exclusif du Studio MDHR.Alors préparez-vous bien pour la sortie physique de Cuphead le 6 décembre, un jeu à ne pas oublier sur la liste des cadeaux de noël.Vous trouverez le test complet de Cuphead ainsi que celui du DLC The Delicious Last Course en cliquant sur les liens ci-dessous pour vous projeter sur fotre futur achat.