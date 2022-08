Test de Cuphead DLC The Delicious Last Course : un dernier repas fabuleux

Deuxième service !

L’appétit vient en mangeant

Boire le calice de bon coeur

Cuphead - The Delicious Last Course - Launch Trailer - Nintendo Switch 30/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cinq ans que les joueurs attendent donc ce DLC et donc la suite des aventures de Cuphead et Mugman. N’hésitez-pas à relire notre test du jeu original pour vous plonger dans l’ambiance atypique du jeu indépendant développé le Studio MDHR.Pour les plus feignants, nous rappellerons que Cuphead est un jeu qui mélange les styles shoot’em up et beat them all au gré des multiples niveaux plus redoutables les uns que les autres, malgré les graphismes qui s’inspirent des techniques d’animation des années 1930 qui lui donnent un côté rétro et enfantin. Très bien reçu à sa sortie, le jeu a depuis été décliné en bande dessinée mais surtout sur Netflix où deux saisons sont disponibles.Dans The Delicious Last Course (DLC si on ne reprend que les initiales du titre), Cuphead et son frère Mugman reprennent du service pour découvrir une quatrième île où se trouve l’esprit de Madame Chalice, libéré dans le jeu principal. L’ex-demoiselle en détresse leur présente le Cookie Astral qui va lui permettre d’échanger temporairement sa place avec l’un de frangins et donc de revenir à la vie le temps d’une aventure ou deux.Cet effet étant temporaire, nos trois protagonistes se tournent vers l’inventeur du cookie, le chef Saltbaker, pour connaître la recette du Wondertart qui devrait permettre à Mme Chalice d’obtenir son propre-corps. La liste des ingrédients nécessaires à la préparation du plat mystérieux vous donnera le fil rouge des ennemis à défier sur l’île pour mettre la main sur chacun des éléments de la recette. À vous de faire le reste !Comme dans le jeu original Cuphead, chacun des niveaux nécessite une dextérité et patience car la difficulté légendaire de Cuphead est bien de retour dans The Delicious Last Course. Aucune surprise sur ce plan-là : les années de développement n’ont évidemment rien retiré au sadisme de chacun des niveaux.Parmi les nouveaux niveaux, il y en a pour tous les goûts et de quoi vous en faire voir de toutes les couleurs : une vache-saloon, un avion à abattre, un cirque clandestin… Studio MDHR a poursuivi le travail entrepris avec le jeu principal et le style graphique du jeu se reconnait immédiatement.Comme sur un vélo, nous retrouvons rapidement nos réflexes et notre agacement alors que les défaites s’enchaînent : malgré le faible nombre de nouveaux niveaux, chacun vous demande plusieurs heures qui regorgent de troisième ou quatrième phase, voire de passages alternatifs ! De quoi devenir dingue mais il faut se rappeler la sensation d’accomplissement une fois que vous êtes venus à bout d’un ennemi après près d’une cinquantaine d’essais, si ce n’est davantage.La principale nouveauté de ce DLC, outre les sept nouveaux niveaux accessibles sur cette île, c’est évidemment l’arrivée du personnage de Madame Chalice qui est jouable uniquement à l’aide du charme Cookie Astral. Elle prend la place d’un autre charme avec lequel il pourrait être plus intéressant de jouer. De quoi rendre le personnage plus difficile à prendre en main ?Au contraire ! Le personnage de Mme Chalice apporte ses propres bonus qui la rende un petit peu plus simple à jouer que les deux frères. Tout d’abord, elle possède quatre points de vie au lieu de trois. À cela s’ajoute un double saut redoutable pour obtenir plus facilement les bonus de parade sur les objets roses. De quoi permettre de faire le jeu en mode “Normal” et débloquer ainsi le septième niveau du jeu, inaccessible à ceux faisant l’aventure en mode “Facile”.Attention cependant, n’allez pas croire que tout sera rose et simple avec le personnage de Chalice ! Les boss qui viendront joncher votre aventure restent imprévisibles et certaines de leurs attaques seront quasiment inévitables. À vous donc d’optimiser votre jeu pour perdre la vie au bon moment, et en venir à bout à l’aide des bonnes combinaisons !