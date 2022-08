Rétro-test de Star Renegades : LA bombe du multivers !

Star Renegades Launch Trailer - Join the Rebellion! 28/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De la SF propre, de qualité, mais figurative!

Galerie images 28/08/2022















Galerie images 28/08/2022





Le run interdimensionnel !

Galerie images 28/08/2022







Galerie images 28/08/2022









Plus stratégique tu meurs !

Galerie images 28/08/2022

















Galerie images 28/08/2022











Galerie images 28/08/2022

























Galerie images 28/08/2022

















Galerie images 28/08/2022











Vous faites face à l’invasion de l’Imperium, des envahisseurs qui viennent d’une autre dimension voyageant à travers le multivers et dévastant chaque univers sur leur chemin. La mise en scène met en avant Wynn Syphex. C’est une guerrière équipée d’un exosquelette et armée d’une épée. Même si c’est elle qui est sur le devant de la jaquette, il est possible de partir en run sans elle mais nous y reviendrons.Vous contrôlez avant tout un petit robot nommé J5T. C’est lui réellement le héros du récit car il est le seul à pouvoir traverser les réalités parallèles. Son objectif est de traquer le vaisseau mère de l’Imperium et d’alerter la dimension où il se trouve afin de préparer le combat. C’est à travers cette pirouette scénaristique qu’on justifie les run en pagaille et la centaine d’heures de jeu à venir.L’univers, enfin le multivers tient plutôt bien la route, du moins le concept justifiant les run. On regrettera scénaristiquement que chaque personnage de chaque univers soit identique à son variant comme on dit dans le MCU. Oui, Wynn Syphex reste Wynn Syphex, que cela soit le deuxième ou le cinquantième run, c’est toujours la Valkyrie avec les mêmes compétences.De plus, la trame scénaristique n’est pas beaucoup plus développée. Ce qui est fort dommage. Il y a des cinématiques très belles qui laissent planer un soupçon de richesse sur l’univers mais au final, que nenni. Cela n’est pas plus développé en enchaînant les runs. Cela aurait pu se passer dans un autre contexte, la qualité des mécaniques de jeu n’en aurait pas été impactée.Avant d’aborder la castagne, on va détailler comment se déroule une partie. Une fois le premier run terminé, indiquons qu’il sert également de tutoriel assez bien réalisé avec de nombreuses informations à assimiler, on accède au hub ou la zone de départ avant chaque run. Très classique dans son format, c’est à partir de là qu’on accède à tous types d’améliorations pour rendre nos personnages plus forts et performants pour la prochaine fois. C’est également via ce biais qu’on débloque les nouveaux personnages.J5T fait son petit marché avant de partir pour la prochaine réalité alternative. C’est là qu’il faut choisir son équipe de départ et Wynn Syphex n’est pas obligatoire. Nous avons une panoplie très diverse avec des rôles très classiques du RPG : des tanks, des DPS, des supports, etc… A vous de faire votre choix en fonction de vos préférences.La dream team choisie (si on peut dire) embarque dans le vaisseau direction la première planète que l’Imperium a envahie. On constate d’ailleurs que les déplacements se font à la manière d’un RPG 16 bit en vue du dessus sur une carte avec des avatars tout petits et en pixel.De façon très stratégique, vous ne pourrez pas tout explorer. Le parcours est tel que si vous cherchez à fouiller tous les recoins d’une planète vous finirez peut-être par ne rien obtenir. On s’explique : il est possible de visualiser l’entièreté de la carte. Avec le joystick droit on peut balader son regard pour voir qui sont les ennemis, quelles sont les récompenses présentes et surtout par où passer. Car une fois un chemin entamé, il est rarement possible de faire marche arrière.Le but étant de vaincre le Béhémoth (le boss) de la planète pour passer à la suivante. L’équipe dispose de trois jours pour accomplir cette tâche. Trois jours qui se matérialisent sous une forme particulière. En effet, chaque monde est divisé en plusieurs zones. On peut marcher librement dans chacune d’elle mais pour en franchir une, il faut désactiver une barrière. C’est J5T qui pirate celle-ci et il ne peut le faire que neuf fois par niveau. Une journée équivaut à trois piratages et il y a trois jours, donc neuf fois. Au matin du troisième jour, peu importe où vous êtes, le Béhémoth débarque et le combat est obligatoire. Tant pis si vous n’avez pas pu ouvrir tous les coffres. C’est ainsi sur chaque planète jusqu’au boss final ou jusqu’à votre défaite cuisante.La progression du run est une suite de choix drastiques. Le moindre faux pas peut mener à la perte de votre équipe. C’est le cas aussi des affrontements. En espérant que vous ayez choisi une combinaison de personnages équilibrée, sinon vous risquez de comprendre (ou pas) à la dure la complexité qui régit les affrontements dans Star Renegades.Impossible d’éviter le moindre combat, quand J5T casse une barrière, l'ennemi qui attend derrière engage immédiatement les hostilités. Il n’y aucune rencontre aléatoire, mais uniquement celles que vous choisissez avec soin. Les combats apportent de l’ADN, ressource similaire aux points d’expériences, qui sert à faire monter les niveaux mais elle est rare donc à utiliser à bon escient. Une fois victorieux, on peut accéder au butin gardé par le soldat ou l’officier de l’Imperium de la zone. Cela peut être de l’or, de l’équipement, voire de l’ADN supplémentaire.Les combats ressemblent à ceux d’un RPG classique avec son équipe d’un côté et les adversaires de l’autre. On agit au tour par tour mais Star Renegades sort son épingle du jeu, et prend toute son ampleur grâce à la notion du temps. En haut de l’écran, est visible une barre qui sert de frise chronologique. Elle indique qui est la cible de qui, ennemis comme alliés, dans quel ordre ils agissent et surtout le plus important, de combien de temps on peut retarder l’action voir complètement l’annuler en fonction des attaques. Si on arrive à pousser son ou ses adversaires hors de la frise chronologique, ils sont en état de retardement et leur tour est tout simplement sauté. Cela fonctionne aussi dans leur sens.Le système de chronologie est en réalité bien plus complexe mais il faudrait un article dédié pour le détailler. Au-delà de la notion temporelle des combats, il faut tenir compte aussi des différents paramètres de son équipe. Chacun dispose d’une quantité variable de bouclier, de point de vie et d’armure. Quand les points de vie tombent à zéro, c’est la mort. Mais avant de toucher le capital vital, il faut réduire le bouclier à zéro. Tandis que l’armure permet d’absorber les dégâts qui pourraient impacter vos points de vie une fois le bouclier tombé. C’est la même chose pour les ennemis et certains sont des cauchemars vivants, tellement il est difficile d’entamer leur santé.Les affrontements sont extrêmement stratégiques et longs. Ils requièrent un fort niveau de concentration et de réflexion. Il faut combiner les assauts pour empêcher l’adversaire d’attaquer et lui infliger des dégâts à travers différentes compétences spécialisées. Vous en avez une ribambelle dont certaines spécialisées pour détruire les boucliers, l’armure, voire d’autres qui traversent carrément tout cela pour attaquer directement les points de vie.Si vous le faites, les ennemis peuvent le faire aussi et vous n’êtes pas aussi inégalement solide qu’ils le sont. La pression qui pèse sur vous est permanente. Vous perdrez sûrement de la vie, c’est même certain, c’est dommage elle ne remonte pas entre deux combats.La seule façon de régénérer votre groupe est d'accéder au campement à la fin d’une journée dans le run. Là, ils peuvent discuter et proposer des soins ou des buffs. Ils peuvent même devenir proches, amis ou encore tomber amoureux. Les enfants seront disponibles à la prochaine réalité alternative. Ainsi faisant, ils se donnent mutuellement des améliorations et sont à même d’effectuer des attaques combinées dévastatrices. Lors du prochain run, il faudra faire des couples différents en fonction de vos besoins.