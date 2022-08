Test de Voyage, plus loin que la nuit et le jour

Avancer et découvrir

Seul ou… à deux ?

Concernant la possibilité de jouer à deux, cela s’effectue uniquement en local, sur un même écran. Le jeu encourage à partager cette expérience dans le plus grand calme et en même temps avec une certaine lenteur. Il n’y a pas de quoi s’énerver à l’écran, tout est simple, certaines énigmes environnementales sont un peu retorses car elles demandent de retourner en arrière ce qui est généralement contre-intuitif avec ce type de jeu. Concernant le second joueur, l’IA est suffisamment bien programmée pour que l’expérience de jeu soit agréable, et presque plus seul qu’à deux, car on a alors la possibilité de véritablement profiter et s’immerger dans le titre.

Voyage est un titre étonnant et en même temps particulièrement bien ficelé. L’histoire est cryptique, pour ne pas dire presque inexistante. Vous incarnez deux personnages, un homme et une femme, et devez avancer dans des environnements aussi grandioses qu’intimistes. Et c’est à peu près tout ce que l’on sait. Comme beaucoup de puzzle game du genre, on ignore beaucoup de choses sur le contexte narratif. Tout passe principalement par le gameplay, simple et efficace, et par ses décors.L’ambiance est délicatement posée, via des environnements évoquant des ruines anciennes ou un fleuve accompagné d’une forme fantôme. Ils se suivent mais ne se ressemblent pas, posant des atmosphères et permettant de raconter une histoire, ou simplement de vous laisser l’opportunité d’y projeter ce que vous voulez. Mais cette “histoire” a une fin, une conclusion aussi étonnante que stupéfiante qui remet beaucoup de choses en question. Nous n’en dirons pas plus. Si ce n’est que l’expérience vaut le coup, malgré une durée de vie relativement courte, deux heures seulement.Plus ou moins. La dimension multijoueur est minime et tout dépend de ce que vous souhaitez pour ce jeu. Arrêtons-nous une seconde sur les contrôles avant de voir cette dimension “multijoueur”.Le principe du jeu est simple : avancer et interagir. Pour cela, vous disposez du joystick ou de la flèche directionnelle. Ensuite, pour les interactions, les quatre boutons servent pour différentes choses : B pour pousser, tirer, grimper, c’est le bouton d’action ; A pour intervertir les personnages (cela n’a cependant aucune importance pour le jeu en lui-même, ce n’est qu’esthétique, du moins en solo) ; Y pour demander à l’autre personnage de s’arrêter ou de vous rejoindre ; et enfin X pour faire apparaître des indices à l’écran. Seulement, malgré la présence de quatre boutons d’action différents, vous n’aurez besoin que de deux, celui des interactions et celui des indices, pour terminer l’aventure.