Test de Blossom Tales II: The minotaur Prince

Tout commence au coin du feu…

... pour se finir devant un boss

Le graphisme se rapproche des effets visuels tels qu’on pouvait les voir sur SNES, tout en pixel art léché avec quelques effets environnementaux plus récents. Seule la difficultée est assez mal gérée : parfois trop simple, parfois plus difficile, c’est fluctuant sans grande raison, ce qui donne un cheminement chaotique. Mais si vous avez l’habitude des Zelda-like, alors vous ne serez pas perdu.

C’est l’un des points qui rend Blossom Tales II: The minotaur Prince très intéressant : sa narration. En effet, nous débutons l’aventure installée devant un feu de camp. Grand-père va raconter une histoire à Lily et Chris. Il s’agit de celle de deux enfants, frère et soeur, qui participent à une joute annuelle qui va mal tourner. Chris va se faire enlever par le terrible Prince Minotaur, Lily, se sentant coupable, fonce tête baissée sur les routes pour le secourir. Alors commence une aventure épique, reprenant tous les codes du Zelda-like comme on les aime.Simple Zelda-like ou véritable clone ? La question se pose, bien entendu, et la réponse arrive rapidement. C’est par sa narration que Blossom Tales II: The minotaur Prince se démarque. Des fenêtres sur fond noir apparaîssent par moment, rapportant les paroles des Lily et Chris encore au coin du feu, de grand-père annonçant que ce n’est pas grave si votre avatar est mort parce que quand même, il est l’heure de dormir. Cette “histoire dans l’histoire” ajoute une autre dimension à l’ensemble et peut faire basculer votre aventure. Ainsi, les commentaires de Chris, jaloux de sa sœur (“Quand même ça fait longtemps qu’on parle de toi, et moi ?”), peuvent parfois vous pousser à prendre quelques décisions qui auront un impact sur le reste du jeu.Les mécaniques de jeu de Blossom Tales II: The minotaur Prince sont quasi toutes celles d’un Zelda. On retrouve tous les éléments constitutifs de ce type de titre. Que ce soit dans l’action, les armes, les esquives, on retrouve vraiment tous les éléments qui vont bien pour ce type d’action-rpg. Ce qui démarque le titre c’est, au-delà de l’histoire dans l’histoire, la possibilité d’influencer le récit, notamment via des choix qui vont modifier l’histoire. Pour le reste, la grande carte est divisée en différentes zones, avec ses donjons, ses magasins, ses différents biomes, ses cavernes secrètes, etc.