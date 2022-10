Le plein de statistiques sur les Pokémon GO Fest

Merci d'avoir participé à tous nos événements du Pokémon GO Fest 2022 ! 10/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'été a riche en actualités pour les joueurs de Pokémon GO : Niantic a mis les petits plats dans les grands pour profiter au maximum de cet été qui marquait le grand retour des évènements en groupe, après deux années de COVID.Les festivités ont eu lieu à Berlin où Puissance Nintendo a pu se rendre pour un reportage exceptionnel puis elles ont continué à Seattle pour finir à Sapporo au Japon. Tout au long de l'été, des dizaines de milliers de dresseurs se sont retrouvés pour capturer des millions de Pokémon. Sans oublier les deux évènements mondiaux ayant permis à tout le monde de participer.Dans une vidéo de remerciement, Niantic dévoile quelques chiffres clés sur les évènements Pokémon GO Fest.Ainsi, cette série de cinq évènements physiques et numériques ont permis de capturer plus d'1,75 milliard de Pokémon. Les dresseurs ont pour l'occasion parcouru plus de 150 millions de kilomètres.Lors des évènements en Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon, plus de deux millions de cadeaux ont été envoyés, 94 000 Pokémon ont été échangé et 270 000 nouvelles amitiés ont eu lieu ! A Berlin uniquement, plus de 14 millions de Pokémon ont été capturés !Niantic est d'ores et déjà en train de travailler sur les prochains GO Fest qui devraient être de retour en Europe l'an prochain... peut être en France ? Seul l'avenir nous le dira !