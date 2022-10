La mise à jour de Nintendo Switch Sports suspendue en raison de crashes

Nintendo Switch Sports - Sortie le 29 avril ! 15/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Drôle de semaine pour les joueurs de Nintendo Switch Sports : en début de semaine, Nintendo a déployé la version 1.2.1 du jeu. Mais dès cette fin de semaine, cette mise à jour n'était plus diffusée.Cette mise à jour ne semblait pourtant pas offrir beaucoup de risques aux joueurs, au contraire, son but était de prendre des mesures contre les joueurs ayant des comportement désagréables en ligne... ou trichant purement et simplement par de la "manipulation de données".Mais outre ces changements que les joueurs normaux apprécieront, la nouvelle mise à jour occasionne aussi un bug très désagréable : un plantage du jeu à l'écran d'attente avant une partie.Suite à cette remontée de crashes auprès de ses services clients, Nintendo a décidé de retirer le patch de ses serveurs... et de bloquer ses serveurs pour ne plus permettre aux joueurs de jouer en ligne, ou de faire des sauvegardes de leur partie.La prochaine mise à jour du jeu sera quoi qu'il en soit plus conséquente, puisque les joueurs attendent maintenant l'arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports : le parcours en 21 trous devrait arriver d'ici la fin de l'année, avec un petit retard sur le planning initial. Espérons que le jeu en ligne, quant à lui, soit de retour bientôt.A lire aussi : notre test de Nintendo Switch Sports