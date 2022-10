News Kamiwaza: Way of the Thief (Switch)

Kamiwaza: Way of the Thief est disponible sur PS4 et Nintendo Switch NIS America a lancé en ce 14 octobre le portage de Kamiwaza: Way of the Thief, un titre PS2 désormais jouable en Occident sur Switch et PS4. Un jeu narratif et d’actions qui malheureusement accuse nettement son âge technique. News

Développé par Acquire Corps et édité par Nis America, Inc, Kamiwaza: Way of the Thief est sorti initialement uniquement au Japon en 2006. Le voir débarquer et localisé en anglais seize année plus tard est une bonne surprise. Cependant le titre s’adresse d’abord aux amateurs de jeux rétro car le jeu conserve une architecture datée qui risque de refroidir certains joueurs non avertis. Lancé à 39,99 €, il est bon de savoir vers quoi vous allez vous engager.