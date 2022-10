Pokémon Epée & Bouclier clap de fin pour le online

Les raids Dynamax

Comme vous le savez surement, la sortie des nouveaux opus des jeux Pokémon approche de plus en plus. Pour cela la Pokémon Company nous développe ce qui se passera sur les fonctions en ligne pour les versions Epée & BouclierLes Raids Dynamax seront toujours possibles, cependant le bulletin des terres sauvages ne sera plus mis à jour après le 1er novembre. La dernière mise à jour donnera la possibilité d’accéder à des raids de Pokémon Gigamax qu’ils nous étaient impossibles à avoir depuis un moment.Les combats ranked prendront fin, à l'issue de la dernière saison qui débutera dès le 1er novembre, les annonces des résultats de classement mensuel cesseront, et les récompenses associées disparaîtront. Les résultats des combats classés de la dernière saison ne seront pas reportés sur la version mobile de Pokémon HOME.La compétition actuelle en cours sur les versions Epée & Bouclier sera la dernière compétition en ligne. Plus aucune compétition ne sera faite sur ses versions il faudra pour cela passer sur les nouveaux opus Pokémon Ecarlate & Violet comme cela a été annoncé lors des derniers Worlds Pokémon.La fonctionnalité de communication en ligne sera elle maintenue, vous pourrez continuer à faire des échanges avec des amis, des échanges magiques, les échanges de cartes ainsi que les combats en réseau.Alors préparez-vous bien avant la sortie des jeux Pokémon Ecarlate & Violet, et n’oublier pas que vous pouvez toujours récupérer un Ethernatos Shiny dans votre Micromania le plus proche jusqu’au 17 novembre 2022.