Splatoon 3 X Pokémon Splatfest de nouveaux cadeaux révélés au Japon

A l’approche du Splatfest Splatoon 3 X Pokémon qui se tiendra du 12 au 14 novembre, Nintendo annonce de nouveaux goodies pour les joueurs Japonais.En effet pour cette collaboration le site Nintendo « My Nintendo Japan » proposera la vente de nouveaux porte-clés à l’effigie des trois différentes équipes proposées lors de cet évènement. Chaque porte-clés sera accessible contre l’échange de 50 points platine.Parallèlement à cela, Nintendo a révélé que certains détaillants de jeux et centres Pokémon au Japon auront une campagne d’autocollants spéciale. Si vous vous rendez dans ces magasins et précommandez Pokémon Écarlate ou Violet, vous pourrez ramener à la maison un autocollant collaboratif Pokémon spécial Splatoon 3 .Enfin, ces détaillants auront également des bureaux de vote où vous pourrez voter pour la faction Splatfest à laquelle vous apportez votre soutien.Alors quelle équipe soutiendrez-vous lors de cet évènement du 12 au 14 novembre ? N’hésitez à venir partager cela avec nous sur notre discord