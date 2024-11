Les investisseurs séduits par la rétro-compatibilité : l'action Nintendo progresse nettement

Nintendo stock just closed up +5.80% (3:30pm Japan time on Wed) because of the confirmed backwards compatibility of the next console with the current Switch.



Investors think this is a sign Nintendo's next device will not be a risky experiment but rather a continuation. https://t.co/hB2PUkg9AF — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) November 6, 2024

On oublie parfois un peu vite que la prise de parole de Nintendo est avant-tout destinée aux investisseurs. Et la période est compliquée quand on s'appelle Nintendo, dans la mesure où on est à un moment charnière du cycle de vie de sa génération actuelle.C'est pourquoi Nintendo s'est voulu particulièrement rassurant lors de sa conférence aux investisseurs, avec de nombreuses slides destinées à faire de la pédagogie sur le pourquoi du comment du long succès de la Nintendo Switch qui nous a permis de vous proposer un long dossier hier soir sur ce sujet, car les points retenus par Nintendo étaient particulièrement intéressants.Et si on ramène tous ces propos aux investisseurs, c'est parce que ceux-ci ont été sensibles aux infos données par Nintendo. L'une d'elle concernait la prochaine console de Big N, la Switch 2 comme on l'appelle par commodité : nous avons tous compris depuis longtemps que la prochaine génération serait une évolution plus qu'une révolution, mais le message ne semblait pas encore passé auprès des investisseurs.C'est maintenant chose faite : en annonçant que la console serait rétro-compatible avec tout le catalogue de la Nintendo Switch, Nintendo a donné un signal fort de stabilité et de continuité entre les deux modèles. Nintendo a ainsi indiqué que la Switch ne devrait pas être pénalisée outre-mesure par la prochaine console (on en doute un peu mais la transition ne sera peut-être pas aussi brutale que de précédentes sorties de machines).Cette annonce a rassuré les investisseurs : après une journée de prises de bénéfices qui a vu le cours de bourse chuter de près de 4%, l'action est nettement remontée hier, de près de 5.8%, ce qu'a observé Serkan Toto dans un message sur Twitter :Le lancement d'une nouvelle console est souvent un moment délicat pour un fabricant, et Nintendo se veut rassurant dans sa communication. D'ailleurs, même le grand public n'est guère informé de ce que nous proposera la Switch : peut-être rien d'absolument révolutionnaire qui nécessiterait une communication nettement en amont, mais une évolution bienvenue en termes de spécificités techniques notamment.A la clôture de la bourse de Tokyo, une action Nintendo valait 8208 yens, soit une hausse de 552 yens en une seule journée.Sources : Twitter et Google Finance