Nintendo : quand ses licences cultes boostent les ventes sur Switch

Nintendo pense que la popularité de ses franchises est tout... sauf un hasard : au fil des ans, de plus en plus de joueurs ont sauté dans le train Nintendo pour jouer à ses licences, atteignant des scores impressionnants sur Switch. Un tel discours aurait nettement moins été plausible en 2016 à la fin de la Wii U. Mais on ne peut pas nier l'envie de bien faire de la part des équipes de Nintendo, qui indique avoir "créé chaque jeu avec soin pour être en phase avec les caractéristiques de la licence". Cette envie de bien faire ne date pas d'hier : pour Furukawa, elle remonte carrément aux premiers pas de Nintendo dans le jeu vidéo, avec la Famicom.



Commençons avec la série des Mario, qui comprend évidemment des jeux de plate-forme 3D très appréciés comme Super Mario Odyssey et Super Mario 3D World + Bowser's Fury, mais aussi des jeux de plate-formes 2D avec Super Mario Maker 2, Super Mario Bros U Deluxe et Super Mario Bros Wonder. N'oublions pas les jeux Mario Party, avec deux titres (et un troisième qui est sorti après la période couverte par ces résultats financiers et qui contribuera encore au succès de la franchise Mario), et surtout, SURTOUT, Mario Kart 8 Deluxe, le jeu de course aux 64 millions d'exemplaires.Voici le détail des ventes de chaque typologie de jeux Mario, en notant bien que chaque catégorie s'est vendue à plus de 30 millions d'exemplaires. 30... millions... d'exemplaires :- Mario Kart : 64 millions d'exemplaires vendus- Mario 3D : 42 millions d'exemplaires- Mario 2D : 41 millions d'exemplaires- Mario Party : 34 millions d'exemplairesMario est donc de loin le personnage le plus emblématique de Nintendo. Mais ce qui étonne, c'est la popularité de... toutes les franchises de Nintendo. Dans sa présentation, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a expliqué que plusieurs franchises étaient devenues, sur Switch, des titres qui se vendent sur la durée et contribuent donc au dynamisme de la console.4 franchises s'inscrivent dans cette catégorie :- Splatoon : les deux jeux ont atteint les 26 millions d'exemplaires- Smash Bros : 35 millions d'exemplaires vendus- Animal Crossing : 46 millions d'exemplaires- Zelda : BOTW et TOTK combinent 53 millions d'exemplairesAvec 9 jeux, la franchise Pokémon méritait bien sa propre diapositive dans la conférence : on est vraiment près des 100 millions de jeux vendus, avec 99 millions d'exemplaires vendus, on comprend mieux. C'est un superbe exemple du passage réussi à la console de salon pour une franchise qui est née sur console portable.Mais globalement, toutes les franchises Nintendo se portent très bien sur Switch, avec une comparaison un peu violente des ventes entre la Wii U et la Switch dans la présentation : Metroid, Xenoblade Chronicles, Pikmin et Kirby ont ainsi bénéficié d'un parc installé de consoles bien plus important sur Switch qu'il l'était à l'époque sur Wii U, avec en plus un public réceptif à ces typologies de jeux.Voici les progressions de la Wii U à la Switch :- Metroid : ventes x5 passant de 1.41 à 7.17 millions- Xenoblade Chronicles : ventes x5 passant de 0.98 à 4.99 millions- Pikmin : ventes x2.7 passant de 5.62 à 15.08 millions- Kirby : ventes x4.4 passant de 1.78 à 7.86 millionsL'objectif de cette belle démonstration, tous ces millions additionnés nous font un total de 475,1 millions de jeux... sur 1.3 milliards de jeux vendus depuis la sortie de la console : près d'un jeu sur 3 fait partie de l'une de ces franchises-cultes, reines sur Switch, qu'il s'agisse de Mario, Pokémon, Animal Crossing, Smash Bros, Zelda, Splatoon, Kirby, Pikmin, Xenoblade, Pikmin ou encore Metroid.Plus qu’un succès commercial : la Switch a servi de tremplin XXL pour les franchises historiques de Nintendo. Avec près d’un jeu sur trois vendu appartenant à une de ces licences cultes, ces franchises ont non seulement porté les ventes de la console, mais ont aussi su séduire de nouveaux publics, tout en fidélisant les joueurs de la première heure.La Switch s’approche de la fin de son cycle de vie et ces pages de la présentation sonnaient un peu comme un hommage : le défi sera de maintenir cet élan pour la prochaine génération de consoles, avec un premier pas de fait grâce à la rétro-compatibilité annoncée qui a permis au cours de bourse de rebondir de près de 5% aujourd'hui . Une chose est sûre : les franchises Nintendo continueront d’être un réel booster pour la future console. Et vous, parmi toutes ces franchises, laquelle a marqué votre expérience sur Switch ? Partagez vos souvenirs en commentaire ci-dessous, ou rejoignez-nous sur Discord pour en discuter avec la communauté !Source : Second quarter financial results and corporate management policy briefing for fiscal year ending march 2025 (anglais)