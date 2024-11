[Détente] la prochaine console Nintendo prévue pour... le XXIe siècle !

Zelda au cinéma avant qu’on ne soit tous centenaires

La vraie révolution ? La prochaine console pour "20XX"

Alors que tout le monde s'agite aujourd'hui sur une fenêtre de sortie du film live-action The Legend of Zelda, prévu pour sortir avant 2030, une information bien plus whaouu est passée sous les radars : la prochaine console de salon Nintendo est planifiée dans le même document que relaie tout le monde pour... "20XX". Oui, vous avez bien lu. Une date floue, et surtout... trois quarts de siècle devant nous pour se laisser surprendre.Commençons par ce qui a mis le feu aux Internets aujourd’hui : le film The Legend of Zelda. Nintendo a confirmé que le projet avance, avec un vague "202X" comme fenêtre de sortie. Cette pseudo-date figure dans le support diffusé par Nintendo suite à la conférence avec les investisseurs. Pour les plus optimistes, ce "20XX" veut dire quelque part entre 2027 et 2029.Avec Wes Ball à la réalisation, connu pour sa vision "Ghibli-esque en live-action", on imagine déjà Link chevauchant Epona sous un ciel saturé de musiques de Joe Hisaishi. Mais ne rêvez pas trop vite, il faudra patienter, car ce chef-d’œuvre est programmé après la suite du film Mario prévue en 2026. Bref, sortez vos calendriers et vos potions de récupération : Hyrule ne va pas se visiter tout de suite au cinéma.Mais ce n’est pas tout ! Dans les profondeurs des slides de la présentation financière de Nintendo, un autre chiffre intrigue. Pas de "202X" ici, mais un magnifique et mystérieux "20XX". Oui, c’est tout ce que Nintendo a daigné dévoiler concernant la fenêtre de sortie de sa prochaine console de salon. Avouez que cela méritait tout autant de faire la Une des sites de jeux vidéo aujourd'hui !Nintendo aurait-il décidé de se moquer de nous et de jouer la carte du mystère format "XX"L ? Ou peut-être qu’ils préparent une machine si révolutionnaire qu’ils préfèrent ne pas nous effrayer avec une date trop précise. Finalement, 2025, 2035... c'est (presque)pareil. Une chose est sûre, avec un délai pareil, ils laissent à nos petits-enfants le temps de préparer leurs économies.Entre le film Zelda qui arrivera peut-être avant qu'on ne fête l’an 2030 et une console de salon à venir un jour avant la fin du XXIᵉ siècle, Nintendo prouve qu’ils maîtrisent l’art de faire rêver... Avec on en est conscient un soupçon de frustration qu'on détecte dans les ingrédients de cette recette.En conclusion, on se donne rendez-vous en "20XX" pour jouer à la nouvelle console et, d’ici là, croisez les doigts pour voir Link et Zelda sur grand écran d'ci "202X". En attendant, ne manquez pas nos derniers contenus, plus sérieux, consacrés aux résultats financiers de Nintendo, avec cette fois des données bien plus pertinentes à se mettre sous la dent :Source : rapport annuel de Nintendo