Pocketpair réagit suite à la plainte de Nintendo et The Pokémon Company

Trois brevets au cœur du conflit

Brevet n°7545191 : dépôt en juillet 2024, enregistré en août 2024.

Brevet n°7493117 : dépôt en février 2024, enregistré en mai 2024.

Brevet n°7528390 : dépôt en mars 2024, enregistré en juillet 2024.

Une défense tenace de Pocketpair

L’affaire judiciaire opposant Nintendo et The Pokémon Company à Pocketpair, le développeur de Palworld, vient de franchir un nouveau cap. Accusé d’avoir enfreint trois brevets liés aux mécaniques emblématiques de Pokémon, Pocketpair a partagé une déclaration sur son site officiel , précisant les brevets concernés et le montant des dédommagements demandés.C'est l'occasion de revenir sur les détails de cette affaire. Elle avait fait grand bruit lors du dépôt de la plainte par Nintendo et The Pokémon Company en septembre dernier.Selon Pocketpair, la plainte de Nintendo et The Pokémon Company cible trois brevets enregistrés cette année, mais basés sur un brevet "parent" déposé en 2021, antérieur à la sortie de Palworld. Ces brevets couvrent des mécaniques familières aux fans de Pokémon : capturer des créatures avec un projectile (comme une Pokéball) et les utiliser ensuite en jeu, y compris en les chevauchant.Voici les brevets identifiés par Pocketpair :Les plaignants réclament une injonction visant à bloquer la vente de Palworld au Japon, ainsi qu’un dédommagement de 10 millions de yens (5 millions chacun pour Nintendo et The Pokémon Company), auxquels s’ajoutent des pénalités de retard.Pocketpair reste déterminé à se défendre dans cette affaire. Dans son communiqué, le studio réaffirme sa position et promet de poursuivre ses démarches légales pour contester les accusations. Rien n'est joué car des experts en propriété intellectuelle estiment que les chances du studio d'obtenir gain de cause face à Nintendo et TPC sont minces, étant donné la similarité frappante entre les mécaniques de Palworld et celles décrites dans les brevets de Nintendo.Palworld a souvent été comparé à Pokémon, mais son ton décalé et ses mécaniques de jeu plus sombres lui ont permis de se démarquer. La sortie récente de sa version PlayStation 5 en septembre n’a pas aidé à apaiser les tensions, d’autant plus que ces ports pourraient être impactés par l’issue du procès.Source : Pocketpair