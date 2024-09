Nintendo attaque Pocketpair en justice alors que Palworld sort sur Playstation 5

Nintendo sort les crocs contre Pocketpair

Dépôt d'une plainte pour violation des droits de brevet contre Pocketpair, Inc.



Cette action en justice vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet.



Nintendo continuera de prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu'elle a travaillé dur pour établir au fil des ans.



Deux raisons principales d'attaquer Pocketpair en justice

Dans un premier mode, une direction de visée dans un espace virtuel est déterminée sur la base d'une deuxième entrée d'opération, et un personnage joueur est amené à lancer, dans la direction de visée, un élément qui affecte un personnage de terrain disposé sur un terrain dans l'espace virtuel, sur la base d'une troisième entrée d'opération. Dans un deuxième mode, la direction de visée est déterminée en fonction de la deuxième entrée d'opération, et le personnage joueur est amené à lancer, dans la direction de visée, un personnage de combat qui combat en fonction de la troisième entrée d'opération.

Un succès colossal qui peut avoir rendu Nintendo furieux

Vous ne pouvez pas faire cela avec Nintendo. Je comprends que Nintendo ait eu l'écume aux lèvres en disant : « Regardez, ces gens-là se lancent dans le multiplateforme, ils font des animes et vendent des produits dérivés de leurs 'Pals' ». Nintendo s'est senti menacé, irrespectueux ou simplement en colère, et ils ont lâché cette bombe sur eux.



La réponse de Pocketpair

Nous avons été informés de cette action en justice et entamerons les procédures judiciaires et les enquêtes appropriées concernant les allégations de violation de brevet.



À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les brevets spécifiques que nous sommes accusés d’avoir violés et nous n’avons pas été informés de ces détails.



Pocketpair est une petite société de jeux vidéo indépendante basée à Tokyo. Notre objectif en tant qu'entreprise a toujours été de créer des jeux amusants. Nous continuerons à poursuivre cet objectif car nous savons que nos jeux apportent de la joie à des millions de joueurs à travers le monde. Palworld a été un succès surprise cette année, tant pour les joueurs que pour nous. Nous avons été époustouflés par l'incroyable réponse au jeu et avons travaillé dur pour le rendre encore meilleur pour nos fans. Nous continuerons d'améliorer Palworld et nous efforcerons de créer un jeu dont nos fans peuvent être fiers.



Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés de consacrer beaucoup de temps à des questions sans rapport avec le développement du jeu en raison de ce procès. Cependant, nous ferons tout notre possible pour nos fans et pour garantir que les développeurs de jeux indépendants ne soient pas gênés ou découragés de poursuivre leurs idées créatives.



L'avis des spécialistes

Quelles conséquences pour Palworld ?

Nintendo va-t-il trop loin ?

Pour les joueurs, depuis la sortie du jeu, la proximité avec Pokémon ne fait aucun doute. Pour un tribunal, il en sera peut-être autrement dans la mesure où les facteurs pris en compte pour juger de la pertinence de la plainte sont différents, parfois beaucoup plus terre-à-terre. On dit bien qu'une idée ne peut pas être protégée, et c'est sans doute toute la difficulté pour les plaignants : faire en sorte que les mécaniques de Pokémon soient suffisamment protégées pour permettre de faire condamner Pocketpair.D'ailleurs, le communiqué de Nintendo indique que les avocats s'intéressent avant-tout à une problématique de violation de brevet, plutôt qu'à un simple plagiat de certains Pokémon que l'on croirait pourtant reconnaitre dans Palworld. Dans les faits, la situation est bien plus complexe que cela.Tout d'abord, arrêtons-nous un instant sur le communiqué de Nintendo Co Ltd, maison-mère de Nintendo au Japon :C'est en effet toute la difficulté qu'a Nintendo dans cette affaire : jusqu'ici, il semblerait que les concepts clés autour de Pokémon n'aient pas vraiment été protégés par un brevet dûment enregistré auprès des autorités. Par chance pour Nintendo, la propriété intellectuelle au Japon fonctionne de manière spéciale : c'est le premier qui dépose un brevet sur son invention qui en a la propriété, et non pas le premier à l'utiliser.Ici, plusieurs brevets ont été déposés par Nintendo ces derniers mois : Brevet 7545191 : ce brevet décrit le principe de capture d'une créature en visant avec le stick de la manette et en appuyant sur un bouton d'action Brevet JP7398425B2 : explication du principe de capture Brevet US2024/0278129 : dépôt aux Etats-Unis du principe de captureNintendo décrit la mécanique de capture en ces termes (traduction automatique du brevet américain), ce qui la rend défendable devant un tribunal :Vous ne comprenez pas grand-chose à cette explication ? Et pourtant : c'est le principe de la capture d'un Pokémon que Nintendo a posé sur le papier, avec l'espoir de faire condamner Palworld dont la mécanique est... identique.Il y a aussi une seconde motivation pour Nintendo : la perspective de voir Palworld sortir sur Playstation 5, une nouvelle qui a fait grand bruit dans le monde du jeu vidéo cette semaine, avec une sortie dévoilée par Sony et Pocketpair lors du State of Play de Sony qui s'est tenu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024, créant la surprise : le jeu est disponible le jour même sur le Playstation Store, en accès anticipé. Une stratégie déjà éprouvée sur les autres plateformes sur lesquelles le jeu est disponible.En quelques minutes, Palworld est soudain disponible dans 68 pays et territoires... à l'exception du Japon. La raison de ce "retard" est assez obscure pour le moment, Pocketpair parle d'une sortie "actuellement indécise", mais il semble que ce retard soit lié à la plainte déposée par Nintendo, par simple précaution de la part des partenaires PS5 japonais.Si Palworld s'était réduit à un nombre de joueurs restreint, nous n'aurions même pas eu à écrire cette rétrospective sur le sujet, dans la mesure où Nintendo ne se serait pas intéressé au titre. Mais si l'on en croit Serkan Toto :Mais le succès phénoménal du jeu à sa sortie, avec un nombre record de 25 millions de joueurs en seulement un mois après sa sortie début 2024 (15 millions sur PC et 10 millions sur Xbox/Game Pass), a éveillé l'attention. Des joueurs d'abord, comme on l'a vu plus haut avec la proximité graphique des Pals avec les Pokémon, le gameplay similaire de la mécanique de capture avec un principe de boule pour attraper les créatures.Pour autant, il y a aussi des différences notables entre les deux jeux, on parle d'ailleurs de "Pokémon avec des armes" pour parler de Palworld. Les fans de Palworld font plutôt un parallèle avec d'autres jeux d'action comme ARK: Survival Evolved, peut-être un peu pour éloigner le regard des fans de Pokémon d'un jeu qui lui ressemble quand même beaucoup.Le studio derrière Palworld a bien sûr dû réagir lui aussi, avec une réaction quelque peu... surprenante. Dans un communiqué, le studio explique :Il nous semblait intéressant de reprendre le communiqué de Pocketpair dans la mesure où il nous donne plusieurs informations : d'une part, le studio indique ne pas avoir connaissance des brevets permettant à Nintendo de les attaquer en justice. Cela est plausible, dans la mesure où la plupart des brevets ont été déposés après la sortie du jeu, ce qui comme on l'a vu plus haut est permis par le système japonais.D'autre part, le studio s'en remet à sa bonne étoile, avec un jeu populaire dont le succès à dépassé toutes ses espérances et auquel ils auraient aimé pouvoir consacrer toute leur énergie. Il le faudra désormais compter avec la procédure judiciaire en cours.Plusieurs sites ont pu obtenir des déclarations d'avocats spécialisés pour juger de la capacité de Nintendo à remporter son procès : ainsi, sur Gamesindustry.biz, Andrew Velzen, associé au sein du cabinet d'avocats MBHB, a souligné que quatre demandes de brevet japonaises semblaient particulièrement importantes : elles portent sur des mécanismes de capture de personnages, sur la possibilité de les chevaucher, et toutes ont toutes été déposées après la sortie de Palworld. Nintendo a aussi déposé deux brevets aux Etats-Unis : nul doute, en cas de victoire au Japon, que Nintendo voudra exporter son combat judiciaire Outre-Atlantique.Il n'est pas seul à s'appuyer sur ces nouveaux brevets pour asseoir la démarche juridique de Nintendo : Kiyoshi Kurihara, avocat japonais spécialisé dans la propriété intellectuelle, revient lui aussi sur l'un des brevets déposés au Japon sur le principe de capture d'une créature. Mais ce brevet a été déposé en 2021, bien avant la sortie de Palworld, pour protéger la mécanique de gameplay de Pokémon Arceus, dont le principe était sensiblement différent de la méthode de capture de créatures des jeux depuis la naissance de la franchise. Or, la mécanique de Palworld se rapproche de Pokémon Arceus, ce qui en soit pourrait donc être un énorme problème pour Pocketpair.Une action en justice est toujours un moment difficile, quel que soit le côté où on se trouve. Mais c'est plutôt Pocketpair qui peut avoir du souci à se faire : les frais de justice, le temps à consacrer à la préparation de la défense puis au procès lui-même sont autant de ressources en moins pour poursuivre le développement du jeu dans de bonnes conditions.Evidemment, si certains espéraient une sortie du jeu sur une console Nintendo, cette perspective, depuis quelques jours, a tout simplement disparu, dans la mesure où il est peu probable que Pocketpair dispose d'un kit de développement, ni de relations avec Nintendo pour porter son jeu sur Switch ou Switch 2. Plus grave pour les plateformes qui ont déjà Palworld comme le PC ou la PS5 dans 68 territoires, ce sont les nouveaux développements qui vont certainement prendre du retard.Et c'est un des arguments de Pocketpair, qui aurait voulu que "les développeurs de jeux indépendants ne sont pas entravés ou découragés dans la poursuite de leurs idées créatives". On n'est pas sûr que cet argument soit particulièrement recevable, dans la mesure où plagier permet de faire de belles économies sur les coûts de recherche et développement, puisque l'on emprunte ce que d'autres ont déjà inventé.En cas de victoire de Nintendo, le tribunal pourrait prendre plusieurs décisions très pénalisantes pour Pocketpair, notamment en infligeant des dommages et intérêts. Et c'est bien ce que veut faire Nintendo, si l'on en croit l'analyse de Serkan Toto : "nuire financièrement autant que possible" au studio derrière Palworld. Autre possibilité : contraindre Pocketpair à réaliser des changements dans son gameplay pour ne plus violer les brevets de Nintendo.On a certainement eu autant de mal à croire ce que l'on voyait en découvrant Palworld à sa sortie : à l'instar de nombreux internautes plus choqués par l'aspect des Pals par rapport aux Pokémon, on vous laisse chercher les similitudes sur X pour le voir de vos propres yeux, on s'est longtemps étonné du silence de Nintendo, surtout dans un contexte de très grand succès. Imaginez que Pokémon sorte sur PC, on pourrait s'attendre à un enthousiasme tel que celui qu'on a vécu en janvier dernier.L'issue du procès est évidemment incertaine : les deux parties vont faire entendre leurs arguments, on voit que Nintendo prépare le terrain depuis plusieurs mois pour défendre au mieux ses intérêts, et on verra si Pocketpair a de quoi répondre aux accusations qui lui sont faites.A lire aussi : l'affaire Nintendo contre Colopl Pour autant, un tel procès n'est pas forcément de bon augure pour le secteur du jeu vidéo dans son ensemble : si Nintendo obtient gain de cause, d'autres studios ou éditeurs pourraient déposer des brevets à la pelle pour protéger ici une mécanique de jeu, là une approche particulière. Un frein à l'innovation, et un coup d'arrêt à la possibilité qu'ont de plus petits studios à créer des jeux similaires aux grands succès du moment.Cette question est complexe : tout le monde s'accorde à dire que l'affaire pourrait également créer un précédent juridique flou quant à ce qui constitue une violation de brevet dans le contexte du développement de jeux vidéo. La conséquence ? Cela rendrait difficile pour un développeur de savoir ce qu'il peut et ne peut pas inclure dans ses jeux.Sources : Nintendo NintendoLife (1), My Nintendo News NintendoLife (2)