Les sorties Nintendo Switch d'octobre 2024 : Notre guide des jeux à ne pas manquer

La sélection PN des jeux à surveiller !

Sword Art Online : Fractured Daydream

[Français] SWORD ART ONLINE Fractured Daydream First Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Europa

Neva

Super Mario Party Jamboree

Sonic X Shadow Generations

D'autres titres en approche !

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois d'octobre 2024.Dévoilé lors du Nintendo Direct Partner Showcase, Kirito reprend du service avec Sword Art Online : Fractured DaydreamAlors que Galaxia, le nouveau système permettant de revivre les évènements du passé a été ajouté au monde virtuel de ALfheim Online, un disfonctionnement happe l'ensemble des joueurs issus de lieux et époques différentes. Kirito n'aura d'autre choix que de s'associer avec ses alliés disparus tout comme avec ses ennemis pour restaurer le temps et l'espace.A l'issue des 10 ans de la saga de jeux Sword Art Online, Bandai Namco met les petits plats dans les grand avec la sortie de cet opus. En plus de l'histoire originale, vous pourrez rassembler jusqu'à 20 personnes en multijoueur afin de parcourir ce nouveau monde et combattre vos ennemis et cela en incarnant plusieurs personnages iconiques de l'animé SAO. Attention, le monde ne sera pas une promenade de santé et une bonne préparation avant les combats sera nécessaire.Serez vous de taille pour sauver (encore une fois) le monde de Kirito et ses amis ? Réponse avec Swort Art Online : Fractured Daydream dès le 4 octobre sur les plateformes modernes et Nintendo SwitchAnnoncé pendant le Indie World, Europa est une ode au voyage et à l'exploration au allures d'une production signée studio Ghibli.Zee, un android en quête de réponse, se retrouve à parcourir la lune Europa gravitant autour de Jupiter. Transformée en paradis luxurieux et constituée de ruines, Zee devra courir, voler, glisser et parcourir ce nouveau environnement afin de comprendre l'histoire du dernier humain en vie.Arborant une esthétique somptueuse, le jeu est conçu comme une expérience paisible et relaxante. Au fur et à mesure de votre aventure, vous pourrez améliorer votre jet-pack et ainsi découvrir de nouveaux paysages tout comme progresser dans cette histoire. Entre lacs, vallées et montagnes de toute beauté, vous découvrirez les vestiges d'une civilisation. La fluidité de mouvement a également été pensée comme le cœur de ce titre.Oseriez vous la poésie et l'aventure avec la sortie de Europa sur Steam et sur Nintendo Switch ? Votre invitation vous attend à partir du 11 octobre. Une démo gratuite est dès à présente sur le Nintendo E-shop pour vous essayer au titre.Après Gris, le studio Nomada Studio revient avec une nouvelle perle intitulée Neva !Suite à une rencontre traumatisante avec les ténèbres, Alba se voit lié à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vivront des aventures remplies de défis, d'aventures, de poésies, et d'amitié qui permettront aux protagonistes de gagner en maturité. La relation entre les 2 personnages évoluera en même temps que leur progression dans ce monde damné. Leur but, se trouver un nouveau foyer !Après le succès critique de Gris, le studio revient avec la formule dans ce tout nouveau titre. Gameplay mêlant aventure et réflexion, combat, plateformes et puzzles sont de nouveau au rendez-vous ! Mais une nouvelle histoire, de nouveaux héros et une musique originale signée Berlinist vous perdront dans ce monde poétique.Neva sera t il votre nouveau coup de cœur ? Vous le découvrirez à partir du 15 octobre sur toutes les plateformes, y compris la machine de Nintendo.It's time to party ! Mario et ses amis vous convient (une nouvelle fois) à la fête avec Super Mario Party Jamboree !Des dés, des plateaux, des personnages des étoiles, des amitiés (peut être déchirées), un mode solo, la possibilité de concourir face à 19 joueurs et des mini-jeux à foison, voila ce qui vous attend dans le plus grand Mario Party !Avec l'ajout de personnages comme Pauline, des plateaux inédits et plus de 110 mini-jeux, Super Mario Party Jamboree se veut être le jeu familiale made in Nintendo. Cependant, il ne s'agit pas des seuls ingrédients de cet opus. Ajoutez y le mode 4 joueurs en local et en ligne, un mode classique ou pro pour gérer votre frustration, de nouveaux paramètres de configuration, des alliés qui vous aideront à remporter la victoire, des modes de jeux basés sur le mouvement, le Koopathlon (jusqu'à 20 joueurs doivent récupérer le maximum de pièce pour atteindre l'arrivée en premier), une place centrale pour faire des pauses ou rejoindre la Brigade Anti-Bowser (afin de combattre le roi des koopa entre les mini-jeux), et vous voici aux manettes de Super Mario Party Jamboree !Les crises de nerfs ou les sourires de la victoire vous attendent avec Super Mario Party Jamboree, en exclusivité sur Nintendo Switch, dès le 17 octobre.Le hérisson bleu de Sega renfile ses baskets afin de défaire (une nouvelle fois) Robotnik, et peut compter sur son rival/allié le hérisson noir pour l'aider avec Sonic X Shadow Generations !2 hérissons, 2 histoires différentes !Dans le remake de Sonic Generations, Dr Eggman met la main sur une entité capable de distordre l'espace-temps et va ainsi aider son double du passé. Sonic se voit donc aspirer dans un nouveau monde et y fera la rencontre de son alter-ego. Objectif : Retrouver leurs amis, stopper les plans du docteur Robotnik et réparer les failles temporelles.Shadow fait son grand retour ! Black Doom refait surface et veut de nouveau conquérir le monde. Pour le combattre, Shadow devra revivre son passé et affronter des souvenirs douloureux et ainsi débloquer de nouveaux pouvoirs surpuissants.Après un Sonic Frontier en monde ouvert, Sega fait le choix du remaster avec une version améliorée de Sonic Generations tout en ajoutant une aventure inédite autour de Shadow. Le temps et l'espace sont tout les 2 au milieu des intrigues et donneront du fil à retorde aux 2 hérissons. Foncer dans les mondes en 2D et 3D, des graphismes améliorés et des cinématiques retravaillées, une exploration plus libre pour Shadow, plus d'objets à collectionner, du flipper et un musée sont les promesses du nouveau jeu signé Sega !Les 2 échidnés vous attendent de pieds fermes avec la sortie de Sonic X Shadow Generations sur l'ensemble des consoles, tout comme sur Nintendo Switch à partir du 25 octobre.Cependant, si vous ne trouverez pas votre bonheur dans cette liste, vous pourrez vous essayer à d'autre titre.Habitué aux sorties régulières, l'éditeur Microïds vous proposera 3 aventures cet octobre avec la sortie de; et deSi vous êtes un amateur de RPG, vous pourrez vous essayer à une histoire remplie de combats aériens avec(10 octobre), à la création de votre propre jeu avec(11 octobre) ou encore à un aventure style cyberpunk avec(24 octobre).Octobre sera la sortie de jeu de simulation et de drague avec la sortie de(3 octobre),(15 octobre),(17 octobre) ou encore(24 octobre).Au delà de ces catégorie, vous aurez également l'occasion de vous essayer à la danse avec la sortie annuelle de(15 octobre), de contrôler Patrick l'étoile de mer dans(4 octobre), d'enchainer les bastons et les pizzas avec(18 octobre), de reprendre le volant avec(18 octobre), d'enfiler vos gants de combat avec(17 octobre) ou de rejoindre les Yakuza avec la sortie de(24 octobre).