Nous avons reçu Alarmo, le réveil de Nintendo : un premier avis au saut du lit

Un petit réveil à la grande responsabilité : nous lever le matin !

Configuration d'Alarmo

Alarmo se connecte à Internet en Wifi



Réveiiiiiiiiiil

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo - Se réveiller est un jeu ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un suivi de vos activités

Et alors, le réveil de ce matin, ça a donné quoi ?

Quand on prend en main la boîte du produit, on se souvient que c’est un objet destiné à nos tables de chevet : de dimensions réduites, on comprend que c’est un petit objet – et donc on peut l'espérer un concentré de technologie. Quand on déballe le tout, on se rend compte que le réveil en tant que tel est encore un peu plus petit encore. Trop réduit ? Non, les dimensions sont finalement bien conformes à ce que l’on attend d’un réveil.De couleur rouge, il a plutôt bonne allure ce réveil sur une table de chevet. De forme ronde, il est orné d’un gros bouton blanc qu’on repère de loin. Rien de choquant jusqu’ici, on a donc hâte de le mettre sous tension pour découvrir ce que contient son petit écran LCD en couleur.Mais avant de l’allumer, l’heure est à l’introspection : finalement, qu’attend-on d’un réveil ? Revenons d’abord sur sa forme, arrondie : elle est assez caractéristique de ce qu’est un réveil, avec en plus son gros bouton blanc sur le dessus qui rappelle quant à lui la sonnette que les anciens modèles d’autrefois avaient !Vu du dessus, outre la molette blanche, on a deux boutons, le premier à gauche permet de revenir à l’écran précédent lorsque l’on navigue dans les menus du réveil, le second a droite sert à voir l’historique de nos nuits, on voit cela un peu plus loin.Quand on ouvre l’emballage d’Alarmo, de premières instructions nous guettent : utiliser le câble fourni, le raccorder au réveil et à l’électricité. C’est la que le premier problème survient : trouver un adaptateur pour connecter le port USB 2 à une source d’électricité. À l’ère des ports USB-C et de la transition entre appareils à la connectique propriétaire, ce n’était pas gagné. Au prix d’un sacrifice du adaptateur réservé à un autre appareil et de l’ajout d’un adaptateur USB2 vers USB-C, nous voilà branché. On trouvait notre table de chevet bien encombrée de fils, eh bien en voici un de plus !La configuration du réveil peut alors commencer : le menu est très clair et nous permet de configurer la langue, date, l’heure et son fuseau horaire, le volume. On ajoute ensuite quelques étapes comme le test de la détection de mouvements. Cette étape montre que le réveil a besoin d’une bonne amplitude devant soi : le réveil vérifie qu’il nous détecte bien en largeur comme en hauteur devant lui.Nintendo appelle cet espace devant le réveil la Zone de détection. Pour finaliser la configuration du réveil, direction la chambre à couche, pour définir l’emplacement du réveil sur la table de chevet avec quelques contraintes : positionner le réveil entre 0 et 20 cm au dessus du lit, en travers pour bien capter les mouvements dans le lit, et la distance entre le lit et le réveil.Une fois les bases définies, d’autres entrées dans le menu vous permettent de configurer le wifi sur le réveil, et même de connecter votre compte Nintendo. Cette seconde est très intuitive : un scan de QR Code sur l’écran du réveil permet d’associer votre réveil à votre compte Nintendo en toute simplicité.La saisie de la clé wifi est quant à elle un moment pénible : en cas d’erreur comme un mauvais caractère ou d’oubli, il n’est pas possible de remonter dans ce qui a déjà été saisi et il faut effacer pour recommencer. Peut-être qu’un clic vers la gauche/droite sur la molette aurait été bienvenu et on peut penser que si v2 du Alarmo il y avait un jour, ce serait un ajout bienvenu pour améliorer l’expérience utilisateur !Une fois Alarmo connecté à Internet, le monde merveilleux des mises à jour s’ouvre à lui. Et évidemment, il y a déjà une mise à jour d’Alarmo disponible : celle-ci se réalise en quelques secondes, le temps de la télécharger puis de l’installer. Notons que pendant la mise à jour, le réveil ne fonctionne plus !Depuis des années, c’est mon smartphone qui me réveille. Avec la même sonnerie, choisie avec attention pour ne pas trop brusquer mes neurones endormies, ni inciter au « snooze » (répétition) qui permet de repartir quelques minutes dans les doux bras de Morphée. Se faire réveiller par des sons inattendus, même venus de franchises Nintendo, est donc une immense nouveauté. Pas sûr que l’on puisse parler d’amélioration de la qualité de vie quand Mario vous réveille à grands cris mais testons tout cela : plusieurs licences ont été intégrées pour nous accompagner dès le réveil.Prenons par exemple le premier jeu de la liste, Super Mario Odyssey : plusieurs temps forts du jeu ont été convertis en moments de réveil comme Un Twomp en territoire Theropode, Rencontre avec Peach au Royaume Champignon, Roulis acrobatiques avec Yoshi, Discussion avec le Sphynx à Petillance, En explorant La Robelle, Les Frères Marto du Piton du Fronou, et pour fini Le Festival de New Donk City. Malheureusement, on ne peut pas avoir une preview de chaque son, il va donc nous falloir tester cela au fil des jours, histoire de se laisser la surprise !Les autres licences disposent elles aussi de quelques scènettes inspirées de chacun : on sait que beaucoup de nos lecteurs sont fans de The Legend of Zelda, sachez que les scènes proposées sont appelées L’aventure commence, Sus aux Bokoblins, Arrêter le temps, En quête de noix Korogus, Fontaine de la grande fée, Combat contre un Lithorok, et enfin Exercice au fil du vent.Les autres franchises retenues par Nintendo pour ce lancement d’Alarmo sont Pikmin 4, Splatoon 3 et Ringfit Adventure. Le menu est sobre et bien fait : chaque jeu dispose de sa couleur, et pour chacun on a la possibilité de choisir sa scène ou au contraire de se laisser réveiller par une scène aléatoire. De plus, il est possible de prendre une option encore plus globale avec un choix parmi les 5 licences et ensuite toutes leurs scènes !Le réveil va, une fois installé, mesurer trois activités liées à votre sommeil : ces données sont accessibles rapidement en cliquant sur le bouton portant une enveloppe sur la droite du réveil.Historique de sommeil va vous indiquer le nombre d’heures que vous avez dormiez. L’historique de réveil donnera le temps que vous avez mis à vous lever le matin quand le réveil a sonné. Enfin, l’historique de mouvement vous dira si vous avez bougé durant la nuit. Cette dernière mesure suscite quelques interrogations de notre part car nous savons comment se passent nos nuits et pour autant, le capteur ne donne aucune information : à vérifier donc dans les jours prochains !Reçu vendredi, ce lundi matin était donc finalement le baptême du feu pour ce réveil Nintendo ! A 6h45, la mollette a commencé à s'illuminer, et c'est au doux son de Pikmin 4 et au son moins doux du sifflet d'Olimar que votre dévoué s'est fait sortir du lit ! Comme annoncé, le réveil s'est bien éteint automatiquement après avoir détecté que j'étais bien sorti du lit, on peut donc dire que le réveil fonctionne bien comme attendu !On vous suggère de bien régler le volume du réveil : car si nous l'avions en effet réglé à 6h45, ce n'est qu'à 6h46 que le bruit a été suffisamment fort pour attirer notre attention. Bah oui, quand on dort : on dort !C'est amusant de se faire réveiller en musique aux sons des licences Nintendo, le fait de configurer un jeu et une scène aléatoire nous permettra, à terme, de trouver notre sonnerie préférée pour sortie des bras de Morphée sans souffrance !