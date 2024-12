Nouvelle bande-annonce pour Donkey Kong Country Returns HD

Des bananes, des tonneaux, des singeries... et bien plus encore !

Des infos à gogo sur Donkey Kong Country Returns HD ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gardez un peu de vos étrennes pour la rentrée de janvier : le 16 janvier 2025, Donkey Kong Country Returns HD fait débarquer Donkey et Diddy sur Switch dans un remake HD de l'incroyable jeu de plate-forme SNES, Donkey Kong Country.La vidéo nous rappelle les différentes aptitudes de nos primates dans ce jeu de plateforme qui, sur Switch en haute-définition, nous permettra de replonger dans les splendides environnements du jeu, retrouver les animaux acolytes des Kong, et comprendre les différents secrets à percer dans les niveaux du jeu.Jouable seul, Donkey Kong Country Returns HD est aussi jouable en coopération, et vous pourrez jouer selon deux modes, un mode moderne avec plus de coeurs et d'objets à votre disposition, ou au contraire jouer comme au bon vieux temps avec trois coeurs et pas un de plus ! En retrouvant les lettres KONG dans chaque niveau, vous pourrez accéder aux niveaux secrets de chaque monde, bien plus retors que ceux du jeu principal.Donkey Kong Country Returns HD sortira avec ses 80 niveaux répartis dans 9 mondes sur Nintendo Switch exclusivement, le 16 janvier 2025.Source : Communiqué de presse