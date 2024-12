Alarmo : réveillez-vous en musique avec Mario Kart 8 Deluxe dès aujourd'hui

Démarrez vos journées en prenant un départ turbo !

Le thème #MarioKart 8 Deluxe pour le réveil musical de Nintendo : #Alarmo est maintenant disponible via une mise à jour gratuite.



Plus d'infos : https://t.co/1chskqQfa6 pic.twitter.com/kqrczu8nU6 — Nintendo France (@NintendoFrance) December 11, 2024

7 nouvelles scènes ont été ajoutées à Alarmo, le réveil intelligent de Nintendo, dans le cadre de la mise à jour disponible depuis ce 11 décembre 2024. C'est sur les réseaux sociaux que Nintendo a attiré l'attention des fans au sujet de cette arrivée tonitruante de MK parmi les thèmes disponibles dans le réveil :Les possesseurs du réveil, eux, ont pu découvrir une notification sur leur réveil dans la matinée les invitant à réaliser cette mise à jour :Mario Kart 8 Deluxe rejoint les quelques jeux Nintendo déjà présents dans la sélection de thèmes pour se réveiller en musique sur des mélodies de Nintendo, avec Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventure.Avec l'ajout de Mario Kart 8 Deluxe, ce sont des éléments graphiques et des musiques de plusieurs circuits qui sont maintenant disponibles parmi les scènes pouvant vous réveiller le matin : Champidrome, Manoir trempé, Lagon Tourbillon, Club Mario (ce qui devrait plaire à certains des joueurs assidus de la SessionPN !), Voie Céleste, Château de Bowser et l'incontournable Route arc en ciel.Une fois le thème Mario Kart sélectionné, votre réveil se pare des couleurs et polices de caractère du jeu pour afficher l'heure :Vous vous demandez peut-être comment mettre à jour votre réveil Alarmo ? On a détaillé le processus de connexion du réveil à Internet dans cet article , et donc une fois la connexion sans-fil activée, votre réveil peut recevoir des notifications et vous inviter à procéder à la mise à jour :1. Si vous avez l'icône de l'enveloppe affichée en haut à droite, appuyez sur le bouton des notifications pour les consulter2. Une enveloppe vous donne l'objet du message, ici "Nouvelles sonneries"3. Le contenu du message est assez clair : "Vous pouvez télécharger de nouvelles sonneries. Télécharger les nouvelles sonneries ?".4. En répondant "Oui", le réveil vous informe "cela peut durer un certain temps. Le réveil ne sonnera pas pendant la mise à jour":5. Le réveil recherche la mise à jour, demande confirmation de procéder au "téléchargement des nouvelles sonneries", commence alors le téléchargement des données qui peut prendre quelques minutes.6. A l'issue du téléchargement, le réveil redémarre et un message confirme que "De nouvelles sonneries ont été ajoutées".7. Le réveil vous demande "Voulez-vous y jeter un oeil tout de suite ?" : si oui, un cadeau s'ouvre avec l'annonce de nouvelles données disponibles pour Mario Kart 8 Deluxe8. Vous pouvez alors choisir un circuit particulier du jeu, un circuit aléatoire pour vous réveiller avec Mario Kart le matin.9. Une fois Mario Kart sélectionné, votre réveil se met aux couleurs du jeu, avec le carillon correspondant à chaque heure si vous l'avez activé.On attend maintenant une prochaine mise à jour avec le thème, déjà annoncé, de Animal Crossing: New Horizons, et on espère aussi une mise à jour du réveil pour proposer plus de fonctionnalités et peut-être plus de simplicité dans la gestion quotidienne.