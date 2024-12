Nintendo devient (enfin) propriétaire à 100% de Monolith Soft

C'était une dernière marche qui semblait insurmontable tant la situation n'avait plus évolué depuis des années : Nintendo est maintenant l’unique propriétaire de Monolith Soft, le studio que nous connaissons tous pour son incroyable travail sur la série de jeux Action RPG Xenoblade Chronicles.Cette acquisition, désormais confirmée via le site officiel de Monolith Soft, marque la fin d’un processus initié en... 2007, lorsque Nintendo avait racheté 80% des parts de l’entreprise auprès de Namco (aujourd’hui Bandai Namco). En 2011, la part de Nintendo atteignait déjà 96%, mais jusqu’en mars dernier, les fondateurs de Monolith Soft conservaient encore 4% de l’entreprise. Il aura donc fallu près d'une quinzaine d'années pour finaliser l'acquisition, sans que l'on connaisse les détails de ce dénouement heureux pour les deux sociétés.Désormais, Monolith Soft est donc une filiale à part entière de Nintendo. Ce studio, cofondé en 1999 par Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi et Yasuyuki Honne, est connu pour différentes contributions importantes, non seulement avec Xenoblade Chronicles, mais aussi en tant que soutien pour des projets phares de Nintendo comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Splatoon, et aussi sur Animal Crossing: New Horizons.Ce rachat complet scelle pour de bon le futur du studio, désormais pleinement intégré dans l'écosystème de studios first party de Nintendo. Avec Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition qui sortira sur Nintendo Switch le 20 mars 2025 , et les rumeurs sur la future Switch 2, les raisons de spéculer ne manquent pas sur les futurs projets potentiels de ce studio pas vraiment comme les autres !De notre point de vue, ce rachat des parts restantes ne devrait pas changer grand-chose au fonctionnement de Monolith Software ou à la relation entre le studio et sa désormais maison-mère. Les dirigeants ont certainement jugé le moment opportun de finaliser une petite transaction financière (on n'en connait pas le détail), avec peut-être l'idée pour certains de prendre un peu de recul sur leur activité professionnelle, voire même de changer d'horizon après tant d'années de fidélité à leur poste. Cela pourrait-il impacter les projets en cours de développement chez Monolith ? Nous aurons bien assez vite l'occasion de le vérifier.Source : Automaton Media