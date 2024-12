Le pilier du manga de retour sur Nintendo Switch !

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 | Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'actualité autour de la licence Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba bat son plein en cette fin d'année. Alors que Tanjiro en a terminé avec les lunes démoniaques depuis 4 ans au japon et la fin du 23e tome, les produits dérivés continuent d'apparaitre et d'attiser les convoitises des fans.Côté jeux vidéo, après un premier épisode salué par la critique et validé sur notre site avec une solide note attribuée de 15/20 , Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles est de retour avec un deuxième épisode sur NIntendo Switch.Cette suite adaptera les arcs du quartier des plaisirs jusqu'à l'entrainement des piliers. Vous serez donc à jour avec la parution de l'anime sur la plateforme Crunchyroll. Vous pourrez ainsi incarner pour la première fois Iguro Obanai (Pilier du Serpent), Tokito Muichiro (Pilier de la Brume), Kanroji Mitsuri (Pilier de l'Amour), Sanemi Shinazugawa (Pilier du Vent) et Gyomei Himejima (Pilier de la Roche). Vous retrouvez bien entendu le groupe de choc de Tanjiro et ses acolytes Inosuke et Zenitsu dont la puissance fera pâlir un très célèbre Pokémon ....Cyberconnect nous offre un trailer du jeu et confirme que nous aurons également la possibilité d'incarner la sœur de Tanjiro, Nezuko ainsi que l'inoubliable Rengoku, personnage phare et regretté du film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, le film : Le Train de l'Infini ! A noter que les plus chanceux auront le privilège de tester le jeu au festival Jump Festa 2025, du 21 au 22 décembre 2024.Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles est annoncé sur Nintendo Switch pour 2025. Alors que la fin de l'animé a été annoncée par le même occasion avec une sortie en 3 films directement au cinéma, 2025 sera une année à ne pas louper pour les fans de Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba !