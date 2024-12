Un Tetris peut en cacher un autre : Tetris et Tetris DX disponibles via les consoles virtuelles Nintendo Switch Online

NES & Game Boy - December 2024 Game Update - Nintendo Switch Online Retrouvez la vidéo sur YouTube

J'aimerais remercier tous les fans du monde entier. Vous faites partie de l'héritage de Tetris depuis 40 ans et pour l'avenir.

A partir du milieu des années 1980, un phénomème s'est emparé du monde : Tetris. Le jeu qui a eu l'honneur en 2023 d'un film à mi-chemin entre la fiction et l'histoire disponible sur Apple TV, revient régulièrement avec un nouveau jeu et cette année, c'est un certain Tetris Forever qui fait jouer les fans de ces blocs tombant du haut de l'écran.Toute une génération de joueurs a découvert Tetris avec la Game Boy, pourtant le jeu est aussi sorti sur Nintendo Entertainment System, et c'est cette version que Nintendo vient d'ajouter au catalogue de la console virtuelle NES accessible dès qu'on est abonné à Nintendo Switch Online.En plus, Nintendo a mis en ligne sur la console virtuelle Game Boy la version Tetris DX du jeu.L'occasion était trop belle : Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris, a exprimé sa reconnaissance envers tous les joueurs du monde dans un message vidéo. Il a déclaré :La version NES de Tetris est sortie en 1989 sur NES, tandis que la version Game Boy Color ne sortira que quelques années plus tard en 1998. Une version, rappelons-le, qui disposait d'un mode multijoueur également dispo dans la ROM mise à disposition sur la console virtuelle GB dès aujourd'hui.Joyeux anniversaire à Tetris, et bon jeu à tous ceux qui oseront se lancer dans ce challenge hypnotique à nouveau, 35 ans après avoir réussi à s'en sortir sur les consoles de l'époque !