La collaboration Pokemon X Aardman officialisée !

L'iconique studio Aardman connu pour ses personnages qui ont bercé notre enfance ou plutôt celle de nos parents voire celle de nos grands-parents, à savoir Wallace et Gromit ou Shaun le mouton, devrait ajouter Pikachu à leur palmarès.En effet, à notre grande surprise, une collaboration entre Pokémon et les studios Aardman a été annoncée sur les réseaux cette semaine. Ce studio est spécialisé en animation stop motion, un procédé permettant de simuler l'effet de mouvement sur des objets immobiles capturés en plusieurs étapes.Si Pokémon a déjà fait l'objet d'une apparition remarquée sur Netflix l'année dernière avec La réceptionniste Pokémon et une première saison de 4 épisodes également en stop motion, nous sommes toujours sans nouvelles d'une seconde saison. Ce nouveau projet nous embarquera direction le monde des Pokémon dans une aventure inédite et scénarisée par les studios ayant également réalisé au début des années 2000, le film Chicken Run.Découvrez ce teaser de 10 secondes qui s'avère pour le moment plutôt énigmatique sur le contenu de la collaboration ....Pour le moment nous n'avons pas d'informations concernant la plateforme de diffusion ni le format de cette création exclusive mais une date a été déjà annoncée, la sortie sera prévue en 2027.Alors prenez votre mal en patience et surveillez notre site pour ne pas passer à côté des nouveautés concernant ce nouveau projet prometteur !