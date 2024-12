Switch 2 : les fabricants d'accessoires en première ligne des leaks

Quel crédit accorder à ces leaks ?

Cela ne vous a certainement pas échappé ces derniers jours : les fabricants d'accessoires ne manquent pas une occasion de divulguer des images des produits qu'ils entendent bien proposer aux premiers acquéreurs de la Switch 2 à sa sortie. C'est d'autant plus étrange qu'on imaginait les accords de confidentialité aussi stricts pour les fabricants d'accessoires que pour quiconque entend travailler avec Nintendo.Nintendo ayant décidé de ne pas dévoiler sa console en 2024 — on les voit mal dévoiler la Switch 2 en vidéo à une semaine de Noël, c'est donc dans les pales du moulin que s'engouffrent le vent de la rumeur, et on prendra donc ces visuels avec les pincettes de rigueur. Pour autant, les mockups proposés par ces fabricants ne sont pas complètement aberrants quant aux indiscrétions qui ont fuité sur le Net depuis quelques mois, notamment au sujet des Joy-Cons.En effet, on avait parlé de nouvelles gâchettes pour les Joy-Con, et les derniers visuels de les proposent bien. Il semblerait que ces visuels soient générés par ordinateur, et ne sont donc pas des photos de la Switch 2 dans la coque de protection que le fabricant entend commercialiser, il est donc possible que les uns copient les autres avec de grosses surprises lors du reveal de la Switch 2, dans quelques semaines.Ce nouveau leak nous montre aussi la présence d'un second port USB-C, et corrobore une autre fuite de la part d'un autre fabricant d'accessoires, Dbrand, avec une page sur son site . Ce dernier a lui aussi mis au point une coque de protection, appelée "Killswitch 2". Le fabricant confirme que la prochaine génération de Switch sera plus grande que sa prédécesseur, basant son affirmation sur "un scan 3D de la vraie machine". Vous le comprenez comme nous : tout le monde se base sur des maquettes pour positionner son produit.Selon ses informations, la console mesurerait 27 x 11.6 cm, avec une épaisseur de 1,4 cm. Pour rappel, la Switch 1 mesurait 24.2 x 10.2 cm, et 1.39 cm d'épaisseur. Donc oui, la nouvelle Switch sera nettement plus encombrante que sa grande soeur. Au niveau des autres dimensions communiquées par Dbrand, on apprend que les sticks mesureront 6.27 mm, que les boutons de la croix directionnelle et les boutons A, B, X et Y 1.57mm. Les gâchettes mesureraient quant à elles 1,41 cm.Autant les premiers leaks étaient discrets, avec une console floue et des contrastes travaillés pour ne rien voir de très précis si ce n'est deviner les contours de la console, autant les derniers visuels qui apparaissent sur le Net sont très précis, réalisés le plus souvent par ordinateur, peut-être avec l'aide de l'IA en la nourrissant des dimensions "confirmées" par les fabricants bavards comme Dbrand.Nintendo ne semble pas réagir à ces fuites, mais on finit par se dire que ce n'est pas une mauvaise publicité : l'arrivée de la nouvelle console n'est plus un secret, Nintendo ne pouvait simplement pas se priver des ventes associées à Noël en dévoilant trop tôt sa nouvelle machine. De fait, ces fuites de la part des accessoristes permettent d'occuper l'espace, tout en maintenant le doute sur les spécificités finales de la machine. Ici, on ne parle que de dimension et de forme, et comme nous savons depuis longtemps que la Switch 2 sera une évolution plus qu'une révolution qu'incarna parfaitement la Switch à sa sortie, on peut dire que c'est autant de pédagogie à faire en moins à la vraie annonce de la console.On dira maintenant qu'on en a assez soupé des mockups 3D des uns et des autres, on aimerait maintenant surtout une annonce officielle... Il nous tarde de savoir quand, début 2025, Nintendo se décidera enfin à lâcher les chiens pour nous en dire plus sur le calendrier de sa prochaine génération. Pour le moment, la Switch semble bien partie pour souffler ses 8 bougies toute seule, le 3 mars 2025 !Sources : TheVerge.com