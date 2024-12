Ninja Gaiden renaît de ses cendres dans un nouveau jeu d'action-aventure en 2D

Un nouveau chapitre s'ouvre pour la saga culte

Alors que Ryu Hayabusa se trouve en Amérique pour accomplir la dernière volonté de son père, une catastrophe s'abat sur son village natal. La frontière entre le monde des humains et celui des démons est brisée, libérant une horde terrifiante sur le village d'Hayabusa, désormais privé de son protecteur. Face à ce péril imminent, un jeune ninja du nom de Kenji Mozu décide de prendre les armes et de défendre son village.

L'esprit des jeux d'antan avec les technologies d'aujourd'hui

Le meilleur du passé, au présent

NINJA GAIDEN: Ragebound | Reveal trailer | Coming Summer 2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'annonce de Ninja Gaiden: Ragebound lors des Game Awards a été une surprise pour beaucoup.Développé par The Game Kitchen, à qui l'on doit les excellents Blasphemous , ce nouveau titre prend la forme d'un jeu d'action-aventure à défilement horizontal, un choix qui tranche avec les dernières productions en 3D de la série.Publié par Dotemu, en collaboration avec Koei Tecmo et Team NINJA (rien que ça), Ragebound entend réconcilier l'héritage 8 bits de Ninja Gaiden avec les mécaniques de jeu modernes. Une ambition affichée clairement sur la page Steam du jeu, qui dévoile également des informations sur l’histoire :Ce Ninja Gaiden semble chercher un équilibre entre tradition et modernité. Le jeu reprendrait l'action directe et accessible des titres classiques de la saga, tout en y ajoutant de la profondeur.Les mécaniques de jeu, à la fois simples à appréhender et complexes à maîtriser, pourraient offrir un défi stimulant aux joueurs, notamment aux fans de longue date de Ninja Gaiden qui ont toujours eu l’habitude de se frotter à des jeux plutôt compliqués à finir. Le jeu proposerait une relecture de l'univers classique de la saga, sublimée par une direction artistique soignée et détaillée.Ninja Gaiden: Ragebound semble avoir trouvé la formule idéale pour sublimer l'action frénétique de la saga sur Nintendo Switch. Son esthétique en pixel art, à la fois magnifique et techniquement accessible, devrait permettre une fluidité optimale sur la console, même dans les moments les plus intenses.On espère que les développeurs porteront une attention particulière à l'optimisation du jeu sur Switch afin d'offrir une expérience de jeu irréprochable.En attendant d’en savoir plus, nous vous invitons à regarder le trailer d’annonce dévoilé aux game awards :Reste à savoir si ce mélange des genres saura convaincre les fans de la première heure et séduire un nouveau public. Réponse attendue à l'été 2025 sur Switch.