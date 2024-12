Big Helmet Heroes : un beat’em up hilarant débarque début 2025

BIG HELMET HEROES - Release window trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Guerrier, maître dans l’art de l’équilibre entre attaque et défense, indispensable pour survivre.

La Brute, lente mais surpuissante, idéale pour briser les lignes ennemies.

L’Assassin, rapide et discret, redoutable pour des éliminations furtives.

Le Moine, gracieux et agile, qui combine harmonie et destruction avec son bâton.

Exalted Studio et l’éditeur Dear Villagers ont annoncé que Big Helmet Heroes, leur beat’em up 3D riche en humour et en action, sera disponible au premier trimestre 2025. Le jeu sortira sur toutes les grandes plateformes, notamment Steam, Epic Games Store, Xbox Series, PS5, et bien sûr, Nintendo Switch. Les joueurs impatients peuvent déjà se plonger dans la démo jouable disponible sur Steam et Xbox Series.Big Helmet Heroes revisite le genre du beat’em up avec un style résolument décalé. Le jeu met en scène 29 héros uniques, chacun doté de pouvoirs distincts et d’un charisme bien trempé. Les joueurs devront affronter des ennemis variés – gobelins, boss redoutables et bien plus – dans des niveaux hauts en couleur inspirés d’univers familiers : chevaliers, pirates, momies, et même des licornes fans de métal !L’aventure propose un mélange d’actions palpitantes et de moments hilarants, notamment lorsque vous pourrez « malencontreusement » envoyer votre coéquipier dans un précipice. Une expérience jouable en solo ou en coopération locale, idéale pour partager rires et stratégies.Le jeu se démarque par ses graphismes soignés et ses animations spectaculaires qui donnent vie à ses personnages et environnements. Quatre styles de combat dynamiques sont proposés, avec des armes aussi farfelues que redoutables : tapettes à mouches électriques, pistolets laser ou encore massues. Ajoutez à cela des mondes vastes et fantaisistes à explorer, où chaque décor offre des surprises et des défis inattendus.Chaque héros apporte sa propre personnalité et son style de jeu :Avec son humour décalé, son gameplay accessible et ses personnages mémorables, Big Helmet Heroes promet de séduire les amateurs de beat’em up, qu’ils soient vétérans du genre ou nouveaux venus. Si vous êtes curieux, essayez la démo dès aujourd’hui sur Steam et Xbox Series !Et vous, avez-vous hâte de plonger dans cet univers aussi drôle qu’épique ? Réagissez en commentaire ci-dessous ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse