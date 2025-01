[Rumeur] La Switch 2 nécessiterait un chargeur de 60W

This is a new photo I have recieved from a trusted source showing a Switch 2 Dock, featuring visible input and output voltage information (other information obscured).



In addition, I have learned that the Switch 2 ships with a 60W charger for use with the dock. pic.twitter.com/HxGsjaensC — Laura Kate Dale - Bluesky @LauraKBuzz.bsky.social (@LaurakBuzz) January 7, 2025

Encore une rumeur sur la nouvelle Switch , et cette fois, c’est du côté du chargeur que ça chauffe ! Selon Laura Kate Dale, une source jugée fiable par de nombreux internautes, la prochaine console de Nintendo nécessiterait un chargeur de 60W. Cela représente un bond significatif par rapport aux 39W de l’actuelle Nintendo Switch.Une image du dock supposé de la Switch 2, partagée par Laura sur X, montre des détails techniques intrigants :Le dock afficherait une tension en entrée de 20V et en sortie de 15V, contre un simple 15V pour le dock du modèle de la Switch OLED de première génération. Comment expliquer ce choix de la part de Nintendo : il pourrait signifier que la Switch 2 sera plus exigeante en énergie, possiblement en raison d’une puissance de calcul accrue ou de nouveaux accessoires connectés via des ports USB supplémentaires. Mais cela permettra aussi de recharger la console plus rapidement.Si cette rumeur se confirme, les anciens chargeurs des modèles actuels pourraient être incompatibles avec la Switch 2, notamment en cours de jeu compte tenu de sa consommation plus élevée supposée. Cette soif d'énergie va aussi de pair avec les rumeurs autour de la largeur de gravure du circuit principal de la console : on a pu voir dans des leaks ces derniers jours qu'une gravure en 8 nm avait semble-t-il été choisie par Nintendo.Cette fuite n'est pas révolutionnaire en soit mais elle alimente les spéculations et on se demandait bien ce qui allait nous permettre de faire une news "rumeur" aujourd'hui. Après les rumeurs sur le Joy-Con gauche , ce nouveau détail est une nouvelle occasion de parler de la Switch 2. Nintendo restant muet, comme toujours, on prendra ces infos sur le chargeur de la console avec nos pincettes de rigueur, jusqu’à une annonce officielle qu'on espère prochaine.Et vous, que pensez-vous de cette rumeur ? Cette montée en puissance énergétique vous fait-elle rêver d’une Switch 2 plus performante ? Partagez votre avis en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : NintendoLife