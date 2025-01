Amazon fait le ménage et annule les précommandes de Mighty No. 9 version 3DS et Vita

Étonnement, il aura fallu 8 ans pour qu’Amazon se décide à clôturer des précommandes de produits qui n’arriveront jamais.





Stuart Gipp a récemment posté un message sur Bluesky, accompagné d'une capture d'écran de l'avis d'annulation d'Amazon UK : « En raison d'un manque de disponibilité, le jeu n'est plus disponible. « En raison d'un manque de disponibilité, nous ne serons pas en mesure d'obtenir l'article suivant de votre commande », peut-on lire. « Nous avons annulé l'article et nous nous excusons pour la gêne occasionnée ». La commande en question concernait la version 3DS de Mighty No. 9 et avait été passée le 16 février 2022. « Mighty No. NEIN ! », a répondu un internaute.

Il ne restait plus grand monde qui espérait voir la sortie de ces deux portages, malgré le palier de 4 millions de dollars obtenu pour valider le développement des versions PC, consoles, 3DS et Vita de Mighty No. 9. Un développement qui a malheureusement connu pas mal de vicissitudes, le titre devant être lancé en 2015 n’arrivera qu’un an plus tard, le studio ayant ensuite été racheté par Level-5 en 2017, ce qui aurait compliqué le développement des portages.





Malgré des premiers messages demandant juste un peu de patience pour ne pas inquiéter les backers, force est de constater que le mauvais accueil du jeu sur PC et les premières consoles a fortement plombé les perspectives des autres portages. Des portages qui ont très vite été sous-traités auprès du studio Abstraction Games, ce dernier ne réalisant au final aucun travail car le code source nécessaire pour effectuer ce travail ne leur a été fourni que quelques mois avant le lancement souhaité.







Si les divers protagonistes se rejettent la faute de ce fiasco, une chose est sûre : pas le moindre travail de portage des versions 3DS et PS Vita n’a été effectué, du moins par Abstraction Games. Un autre groupe aurait repris les ports après le retrait d'Abstraction Games mais aucune nouvelle n’a été donnée ensuite. Le créateur Keiji Inafune est depuis clairement passé à autre chose, il était donc logique qu’Amazon arrête les frais de fausses promesses en annulant l’ensemble des commandes sur des titres devenus des vaporwares.