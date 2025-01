[Rumeurs] De possibles vraies photos du nouveau Joy-Con gauche de la Switch 2

Rumor: More images of Switch 2 Joy-Cons have immerged from China.



On a vu du bon et du moins bon en termes de leaks ces dernières semaines, mais cette fois les photos en provenance d'un réseau social chinois et relayées sur Reddit et pas mal de sites Nintendo sont de plutôt bonne qualité.Personne ne se risque encore à montrer la console — et on se demande bien pourquoi sauf quand on pense aux avocats Ninja de Nintendo tapis dans l'ombre prêts à bondir, mais ce week-end, c'est le Joy-Con gauche qui s'est permis une petite sortie sur les réseaux sociaux.Sur Reddit, qui reprend des captures d'un réseau social chinois, on a en effet vu deux photos du Joy-Con gauche, avec pas mal de détails qui confirment tout ce qui se disait depuis quelques semaines au sujet des Joy-Cons.D'une part, on voit bien le système de clip magnétique qui s'enfoncera dans la Switch, et on distingue aussi le bouton sur lequel il faudra appuyer pour libérer le Joy-Con : une sécurité bienvenue pour remplacer les rails efficaces de la Switch 1, mais qui quand on insérait son Joy-Con à l'envers causait pas mal de stress aux joueurs.Notez la couleur du Joy-Con : noir. C'est sans doute un moyen de différencier ce nouveau modèle des Joy-Con de la Switch originale, avec ici une petite touche de bleu au niveau du rail magnétique. Notez également les boutons SL et SR sur le rail, ils seront plus faciles d'accès que ceux de la Switch originale également, une demande enfin satisfaite après 8 ans de crispation et de douleurs !On attend maintenant une photo en haute définition de la console. A ce stade, il semble impératif pour Nintendo de présenter sa console en bonne et due forme au public, pour prévenir une seule communication par les leaks chinois. Cela ne pourrait plus être qu'une question de jour, tout le monde va faire sa rentrée demain et on imagine que le conseil d'administration de Nintendo va se réunir pour valider le plan de communication de la prochaine génération de console Nintendo. Our bodies are ready, lâchez les chiens, Nintendo !Comme toujours, il convient de prendre ces images avec précaution : ne perdez pas vos pincettes de rigueur en cette période de leaks hyperactifs, ces turbulences pourraient encore durer quelque temps et nécessiter toute notre vigilance d'ici une annonce officielle.Source : Reddit