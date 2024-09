Carmen Sandiego reprend du service sur Nintendo Switch en 2025

Carmen Sandiego | Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le studio Gameloft de Brisbane a dévoilé ces jours-ci un trailer annonçant le retour inattendu de la cambrioleuse bien connue des fans de jeux vidéoludiques. Le trailer effectue le grand écart en faisant référence au jeu pc ayant fait chauffer vos souris à molette mais également la série sur Netflix qui affiche déjà quatre saisons au compteur.Pour les plus jeunes, la version PC des années 80 était un jeu d’investigation ou vous deviez capturer Carmen, l’auteure de méfaits impardonnables ! Le jeu s’inscrivait dans la veine d’un Famicom Detective club pour lequel nous avons publié un dossier récemment Pour la première fois de son histoire, vous allez incarner Carmen Sandiego. Vous serez accompagné du jeune hacker Player, issu de l'adaptation animée sur Netflix, qui ne manquera pas de vous prêter main forte. Vous embarquerez directement pour un Tokyo humide à souhait et usez de vos meilleurs dons d'espion pour subtilisez des informations et déchiffrez tous les indices.Telle une authentique James Bond, vous serez aidés de vos fidèles gadgets high techs afin de dénicher le principal antagoniste de l'histoire répondant au doux nom de VILE. Préparez votre passeport ! Cette association secrète sévit sur l'ensemble du globe et vous en fera voir de toutes les couleurs au Japon mais également en Inde, Egypte, Islande, Ghana et bien sûr en Australie.Carmen Sandiego est annoncée sur Switch en 2025. Pour le moment, la date de sortie n'est pas encore publiée mais nous vous tiendrons informé dès sa prochaine apparition de notre femme en rouge !En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour en discuter