Le RPG OFF débarque sur Nintendo Switch en 2025

Une édition physique pour les collectionneurs

Une boîte collector du plus bel effet

Une figurine du Batter en bobblehead

Un set de cartes du zodiaque

Une bande dessinée signée Mortis Ghost

Un manuel d’instructions au style rétro

Une carte artistique "Souvenirs du Parc"

Des goodies à la hauteur du mythe

Les amateurs de jeux RPG peuvent se réjouir : OFF, le célèbre RPG indépendant de 2008, revient en force sur Nintendo Switch et Steam en 2025. Ce titre, apprécié par les fans pour son ambiance unique, son récit surréaliste et ses personnages inoubliables, s’offre une seconde vie grâce à Mortis Ghost et Fangamer.Avec des millions de téléchargements depuis sa sortie initiale, OFF s’est imposé comme un incontournable du RPG indépendant. Inspirant même Toby Fox pour la création de Undertale, ce jeu développé sous RPG Maker 2003 a marqué une génération. La version définitive annoncée promet un contenu enrichi, avec un système de combat repensé, des zones inédites à explorer et de nouveaux boss créés par Mortis Ghost. Cerise sur le gâteau, le jeu bénéficie d’une traduction officielle en anglais, une première pour ce chef-d'œuvre initialement publié en français.Les fans de la première heure comme les nouveaux venus pourront également mettre la main sur une édition physique exclusive pour Nintendo Switch.Fangamer a révélé une Édition Collector contenant :En parallèle, une gamme de produits dérivés OFFicial accompagnera le lancement, avec des articles comme le maillot et la casquette du Batter, des pin’s, des t-shirts et même une peluche du juge, parfait pour compléter votre collection. Le tout sera disponible sur la boutique en ligne européenne de Fangamer.Vous pouvez déjà découvrir l’annonce officielle du retour de OFF via une bande-annonce captivante, disponible ici :Que pensez-vous de cette édition ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse