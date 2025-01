Digital Foundry se penche sur la supposée carte-mère de la Switch 2 et leurs retours sont mitigés

DF Direct Weekly #195: Switch 2 Motherboard Leak, HQ GTA6 Trailer, Nintendo Upscaling Patent! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les photos du circuit imprimé de la Switch 2 , comprenant tous ses éléments dont le processeur Nvidia, ne sont encore qu'une rumeur, mais Digital Foundry a pris le temps de les analyser en détail pour nous indiquer ce à quoi nous attendre. Les nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes, mais il est sans doute encore trop tôt pour paniquer et décider d'hiberner jusqu'à la Switch 3.C'est dans cette vidéo, disponible sur leur chaine YouTube , que Digital Foundry nous propose son analyse des photos :Dans cette vidéo, en anglais mais dont vous pouvez activer les sous-titres pour une meilleure compréhension, l'équipe analyse les composants de la supposée carte-mère de la Switch 2. Selon leurs propos, la Switch sera capable de faire tourner des jeux PS4, mais à une résolution un peu inférieure. Toutefois, la promesse du support du DLSS de Nvidia devrait permettre de nettement améliorer le rendu de l'image, rendant de fait les jeux beaucoup plus beaux.Le SoC est selon Digital Foundry bien en 8nm. Cela peut surprendre, car cette technologie est assez ancienne et depuis, on a été capable de créé des SoCs allant jusqu'à 4 nm. Conçu par Samsung, un SoC de 8 nm n'est pas particulièrement puissant, ce qui est de nature à nous inquiéter un peu sur le long terme : on s'engage ici sur toute une génération et il serait dommage qu'une fois encore, Nintendo fasse le choix d'une technologie plus rudimentaire... sans que cela nous surprenne car Big N a abandonné la course à la puissance depuis des décennies.Digital Foundry constate aussi que la batterie de la Switch n'est pas très grande : la console pourrait donc ne pas tenir bien longtemps en nomade, ce qui ne gênera pas les adeptes du jeu sur écran TV, branchant leur dock à une prise électrique.On termine en signalant que le processeur T239 de Nvidia a été conçu par Nvidia et Nintendo, alors que le CPU de la première Switch avait seulement été fourni par Nvidia sans contribution de la part de Big N. Cette collaboration devrait nous permettre d'avoir des jeux offrant une résolution étonnante, en dépit des compromis faits sur la puissance supposée de la console.De notre point de vue, on croira ce que l'on verra, et la vidéo de Digital Foundry ne fait que surfer sur une énorme vague qui, depuis Noël, alimente le Net en rumeurs diverses autour de la console. Il ne nous manque plus qu'une présentation de la part de Nintendo, nos bodies sont toujours ready à découvrir cette nouvelle machine !Source : YouTube